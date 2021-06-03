Президія Конгресу місцевих влад збиратиметься щомісяця – Єрмак

Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що президія Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України, яка займатиметься проблемами в регіонах, працюватиме щомісяця.

Джерело: Єрмак під час виступу на засіданні Палати місцевих влад Конгресу в Хмельницькому

Пряма мова Єрмака: "Ми вважаємо, що конгрес стане найбільшим майданчиком в країні у найкоротший час для вирішення нагальних проблем у життєдіяльності усіх територій, діяльності органів місцевого самоврядування, їх спілок та асоціацій.

Сьогоднішня участь президента є тому підтвердженням. Так само увага президента не омине й засідання Палати регіонів наступного тижня й президії Конгресу, яка почне працювати як діючий орган щомісяця.

Щомісяця позиція і думка представників громад від маленьких міст до міст-мільйонників буде почута і опрацьована вищими посадовими особами країни".

Довідково: Конгрес очолює президент Володимир Зеленський. Він складається з Палати місцевих влад і Палати регіонів, які будуть делегувати по 3 особи у президію цього органу, яка буде представлена вищими посадовими особами країни.

Що було раніше: Мера Львова Андрія Садового обрали головою Палати місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові.

Нагадаємо: Палату місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України створено у лютому 2021 року за прикладом аналогічної структури в Європі - Палати місцевих влад Конгресу місцевої та регіональної влади Європи.