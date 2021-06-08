Будинок-монстр на столичному Подолі можуть ввести в експлуатацію 

Північний апеляційний господарський суд столиці скасував заборону на введення в експлуатацію будинку-монстру на Подолі.

Джерело: депутатка Київради Євгенія Кулеба у Facebook, співрозмовник УП у КМДА

Пряма мова Кулеби: "Сьогодні північний апеляційний господарський суд скасував заходи забезпечення позову (зокрема, заборону введення в експлуатацію) по "Будинку Монстру" (Нижній Вал 27-29)".

Деталі: Водночас, оскарження цього рішення у касації потребує часу, а тому існує ризик що Державна архітектурно-будівельна інспекція введе будинок в експлуатацію, незважаючи на те, що у забудовника відсутній договір оренди землі.

Окрім того, суд призначив третю комплексну експертизу у справі. На думку депутатки, це техніка затягування справ.

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