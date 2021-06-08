Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Будинок-монстр на столичному Подолі можуть ввести в експлуатацію 

Вівторок, 8 червня 2021, 22:33
KYIV.ONLINE

Північний апеляційний господарський суд столиці скасував заборону на введення в експлуатацію будинку-монстру на Подолі. 

Джерело: депутатка Київради Євгенія Кулеба у Facebook, співрозмовник УП у КМДА

Пряма мова Кулеби: "Сьогодні північний апеляційний господарський суд скасував заходи забезпечення позову (зокрема, заборону введення в експлуатацію) по "Будинку Монстру" (Нижній Вал 27-29)".

Деталі: Водночас, оскарження цього рішення у касації потребує часу, а тому існує ризик що Державна архітектурно-будівельна інспекція введе будинок в експлуатацію, незважаючи на те, що у забудовника відсутній договір оренди землі. 

Окрім того, суд призначив третю комплексну експертизу у справі. На думку депутатки, це техніка затягування справ. 

Передісторія:

  • У 2012 році ТОВ "Пателі Лізинг" отримало дозвіл на будівництво 8-поверхового будинку. Однак, у подальшому фірма побудувала 12-поверхову будівлю (ЖК "Подол Престиж"), яку охрестили "будинок-монстр на Подолі".
  • Наприкінці 2014 року Київрада подала позов в суд з вимогою зобов’язати ТОВ "Пателі Лізинг" знести самовільно добудовані поверхи на будівлі по вул. Нижній Вал, 27-29.
  • У листопаді 2019 року Госпсуд Києва зобов’язав фірму знести чотири поверхи вище восьмого поверху будинку (9-12 поверхи), адже вони не були передбачені проектом і є самочинно збудованими. 
  • 21 жовтня 2020 року Північний апеляційний госпсуд це рішення скасував і провадження у справі закрив. Пізніше ухвалу апеляції оскаржили у касаційній інстанції.
  • У листопаді минулого року Окружний адміністративний суд Києва зобов’язав Державну архітектурно-будівельну інспекцію видати ТОВ "Пателі Лізинг" сертифікат на скандально відому будівлю у центрі Києва, збудовану з перевищенням поверховості на вул. Нижній Вал 27-29.

Українська правда
Теми: будівництвоКиївсуд


powered by lun.ua
Головне сьогодні

мапаВся Україна опинилася у "зеленій" зоні

В Європі змінилася трійка лідерів за поширенням COVID-19

"Ніщо остаточно не погоджено" – Кулеба після розмови в Німеччині про "Північний потік-2"

Боррель назвав Лукашенка диктатором

У Бразилії мафія паралізувала роботу міста-мільйонника

ВідеоУ Харкові пролунав вибух: є постраждалі

Усі новини...
будівництво
Зеленський про "Велике будівництво": Тисячу об'єктів треба добудувати до кінця 2022 року 
Київська обхідна дорога: Укравтодор співрацюватиме з Bechtel зі США
УЗ оголосила тендер на добудову Дарницького мосту у Києві
Останні новини
11:41
Посли ЄС на рік продовжили заборону на інвестиції в Криму – ЗМІ
11:40
Курс валют на 9 червня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
11:31
Циклон з дощами та грозами затримається в Україні
11:27
Європарламент схвалив запровадження ковідного сертифіката ЄС
11:26
Щоб не стояти 5 годин у черзі: МОЗ пропонує попередній запис на вакцинацію до МВЦ
11:24
Політв’язню Бекірову суд у Криму дав 7 років колонії
11:22
Українцям тимчасово не видаватимуть водійські права
10:49
Ситник: Законопроєкт щодо олігархів декларативний, але може дати результат 
10:34
Глава МЗС Італії в четвер прибуде в Україну
10:32
"Мотор Січ" повертає рейси Київ–Львів на 50-річних літаках
Усі новини...