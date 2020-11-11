Дім-монстр на Подолі: ОАСК зобов’язав видати сертифікат готовності 

Окружний адміністративний суд Києва зобов’язав Державну архітектурно-будівельну інспекцію видати ТОВ "Пателі Лізинг" сертифікат на скандально відому будівлю у центрі Києва, збудовану з перевищенням поверховості на вул. Нижній Вал 27-29.

Джерело: рішення судді Окружного адміністративного суду Києва Павла Григоровича від 4 листопада, "Наші гроші"

Деталі: Фірма звернулася до ДАБІ зі заявою про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта та видачу сертифіката на об’єкт: "Будівництво житлово-офісного комплексу з вбудованими приміщеннями громадського харчування та підземним паркінгом на вул. Нижній Вал, 27-29 у Подільському районі міста Києва (коригування)".

13 серпня 2020 року ТОВ "Пателі Лізинг" отримала відмову ДАБІ. Після цього компанія звернулася до суду.

На переконання фірми, вона для отримання сертифікату готовності будинку до експлуатації здійснила всі законодавчо передбачені дії, а ДАБІ наполягає, що фірма не допустила її посадових осіб до огляду будинку, позбавивши інспекцію можливості здійснити процедурні моменти щодо перевірки документів, а також перевірку відповідності об’єкта проектній документації, вимогам будівельних норм, стандартів і правил.

Розглянувши матеріали справи, суд вказав, що у відмові ДАБІ послалася на пункт "не надано документів, необхідних для прийняття рішення". Суд зазначив, що ДАБІ при цьому не обґрунтувала, яких конкретно документів не було надано.

При цьому суд заявив, що єдиним законодавчо визначним документом, необхідним для прийняття Держархбудінспекцією рішення про видачу сертифіката, є Акт готовності об’єкта до експлуатації. Забудовник такий Акт від 20.07.2020 надав разом із заявою.

Суддя Павло Григорович зазначив, що цей Акт слід вважати достовірним, оскільки іншого не доведено. На думку суду, за змістом і формою він повністю відповідає вимогам, які встановлені для даного виду документа.

Крім того, суд зазначив, що представники ДАБІ не надали будь-яких матеріалів фото чи відео, чи іншої фіксації не допуску на об’єкт.

Суд додав, що приймає до уваги те, що при видачі дозволу на виконання будівельних робіт у 2012 році ДАБІ вже перевірила і схвалила всю проектну документацію та інші документи.

У результаті, суд визнав протиправним та ухвалив скасувати рішення ДАБІ про відмову у видачі сертифіката про готовність будинку до експлуатації 13.08.2020, зобов’язав ДАБІ видати забудовнику сертифікат готовності будинку до експлуатації, а також внести відповідні відомості до держреєстру.

Наразі даних про апеляційне оскарження цього рішення ОАСКу немає.

Довідка: Власниками ТОВ "Пателі Лізинг" є Федора Пателі з Києва і Олег Токар з Дніпра. Керівником фірми є Андрій Рокицький.

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