Суд ухвалив знести зайві поверхи "дому-монстра" на Подолі

Господарський суд Києва зобов’язав ТОВ "Пателі лізинг" знести 4 верхніх поверхи скандальної 12-поверхової будівлі на вулиці Нижній Вал, 27-29, на столичному Подолі.

Джерело: сайт Господарського суду Києва, Facebook-дописи активіста Павла Калюка та радника київського міського голови Максима Бахматова

Дослівно суд: "Позов про знесення самочинно збудованої надбудови був поданий у 2014 році Київською міською радою...

27.11.2019 Господарським судом Києва ухвалено рішення у справі №910/27779/14, яким зобов’язано відповідача за власний рахунок знести самочинно збудовану надбудову, що збудована вище восьмого надземного поверху будівлі житлово-офісного комплексу на вул. Нижній Вал, 27-29 в Подільському районі Києва.

Задовольняючи позовні вимоги, суд виходив із того, що ТОВ "Пателі лізинг" здійснює самочинне будівництво, оскільки надбудова у житлово-офісному комплексі на земельній ділянці у м. Києві на вул. Нижній Вал, 27-29, будується без отримання вихідних даних та відповідних дозволів на будівельні роботи, а також з суттєвим порушенням державних будівельних норм, інших державних стандартів з питань будівництва та всупереч позитивним комплексним висновкам державної експертизи ДП "Укрдержбудекспертиза".

Пряма мова Калюка: "Щойно Господарський суд м. Києва у повному обсязі задовольнив позовні вимоги Київради проти забудовника Будинку-Монстра на Валах і дозволив знесення 4 поверхів.

5 років пішло на проходження першої інстанції. Так, попереду ще апеляція, але поки це перемога!".

Пряма мова Бахматова: "Монстра можна зносити. Судом завершено розгляд справи щодо знесення надбудови житлово-офісного комплексу у м. Києві на вул. Нижній Вал, 27-29".

Деталі: Напередодні радник столичного голови й члена комісії з перевірки інформації щодо резонансних забудов у столиці Володимир Бондаренко заявив на брифінгу, що 27 листопада Господарський суд Києва перейде до стадії дебатів у справі "дому-монстра".

Він сподівався, що рішення суду буде на користь територіальної громади Києва, адже у 2017 році був висновок судової експертизи, який засвідчив: будівництво на Нижньому Валу 27-29 відбувалося з порушенням, а "технічно надбудовані поверхи можна демонтувати".

Бондаренко нагадав, що ця історія почалася у 2005 році з виділення земельної ділянки. У 2007 році архітектурно-планувальне завдання було максимум на 8 поверхів.

У 2009 році був останній документ, який погоджувало місто Київ, – погоджувалася така висотність: 1 підземний і 8 наземних поверхів, з 2009 року місто не бачило жодної документації, яка б дозволяла надбудовувати поверхи далі.

У 2010 році ТОВ "Пателі Лізинг" отримало від КМДА лист-згоду на корегування проектної документації – але більше до міста не зверталося і почили будувати, ще до затвердження проекту й до отримання державних експертиз.

У 2011 році Державна інспекція архітектурно-будівельного контролю зафіксувала порушення законодавства – і прокуратура внесла припис, нагадав Бондаренко.

У суді справа перебуває з 2014 року, забудовник прикривається інвесторами – власниками квартир.

У документації 2010 року передбачалося, що на верхніх мансардних поверхів не передбачено квартир, а передбачені апартаменти квартирного типу – тобто не житло.

Бондаренко наголосив, що документацію робили вже під час будівництва.

Радник київського міського голови; Максим Бахматов висловив сумнів у безпечності будівлі. Він зазначив, що стіни будинку ззовні облицьовані за допомогою горючих матеріалів (пінопласту) без урахування ступеня вогнестійкості.

Депутатка Київради та членкиня постійної комісії Київради з питань містобудування, архітектури та землекористування Ольга Балицька припустила навіть, що під час заселення дім на Нижньому Валу, 27-29, може провалитися у метро, що проходить під ним.

А віце-президентка Національної спілки архітекторів України Олена Олійник заявила, що будівля на цій ділянці не повинна перевищувати 4 поверхів – і демонтувати зайві поверхи можливо.

Вона сказала, що ділянка розташовується в 4 чи 5 охоронних зонах і примикає до охоронних зон 17 пам’яток архітектури, тож дозвіл на будівництво було надано на 4 поверхи, хоча й це забагато для землі історико-культурного значення.

Цей будинок виходить за межі наявної забудови на 6-8 поверхів, сказала Олійник.

Чому рішення суду важливе: Будинок на Нижньому Валу, 27-29, побудовано з нахабним порушенням норм і дозволів. Забудовник знехтував архітектурним виглядом Подолу та комфортом місцевих жителів, звів просто над лінією метро величезну будівлю у 12 поверхів, яка нависає над старою частиною міста.

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