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"Ми підтримуємо членство України в НАТО" – Блінкен

Середа, 9 червня 2021, 06:56
Ми підтримуємо членство України в НАТО – Блінкен

Про те, що Україна має всі необхідні інструменти для подальшого просування у члени НАТО, заявив державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен.

Джерело: Блінкен під час слухань у Комітеті із закордонних справ Сенату, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Ми підтримуємо членство України в НАТО. І на сьогодні в неї є всі необхідні інструменти для подальшого просування в цьому напрямку.

Відколи створено план дій щодо членства в НАТО, було розроблено низку інших дуже важливих інструментів, покликаних допомогти країнам підготуватися до можливого членства, включаючи щорічну програму, від якої, за нашою оцінкою, Україна тільки виграє".

"Гадаю, зараз деякі країни підтримують це меншою мірою, ніж інші, але незалежно від плану, в України є інструменти, необхідні для просування вперед, щоб бути готовою до членства в майбутньому".

"Ми також повинні бачити від України постійний прогрес на цьому рівні. І, звичайно, він уже є".

Деталі: За словами Блінкена, США працюють з Україною "практично на щоденній основі".

Він додав, що щодо плану потрібен повний консенсус з іншими членами НАТО.

Блінкен також наголосив на важливості формування в Україні ефективної системи боротьби з корупцією.

Нагадаємо: Офіс президента видалив із повідомлення про розмову Зеленського та Байдена слова про те, що президент США підтримав євроатлантичну інтеграцію України та надання їй Плану дій щодо членства в НАТО.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАУкраїнаНАТО
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