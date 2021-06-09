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Pfizer випробує вакцину проти COVID на дітях до 12 років

Середа, 9 червня 2021, 09:10

Компанія Pfizer планує провести випробування своєї вакцини від коронавірусу серед дітей у віці до 12 років.

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на заяву компанії від 8 червня

Деталі: У новому дослідженні братимуть участь до 4500 дітей у США, Фінляндії, Польщі та Іспанії.

Вакцина, вироблена Pfizer і її німецьким партнером BioNTech, вже дозволена для використання в екстрених випадках для підлітків від 12 років і старше у США, Канаді та Європейському Союзі.

Pfizer заявила, що в розширеному досліджені використовуватимуть дозу 10 мікрограм для дітей від 5 до 11 років та 3 мікрограма для вікової групи від 6 місяців до 5 років. Для порівняння, дорослі отримують 30 мікрограмів.

Надання дітям безпечних і ефективних вакцин вважається ключовим кроком у боротьбі з пандемією.

Pfizer заявила, що як тільки у вересні отримає дані випробування, вона, швидше за все, звернеться до регулюючих органів із проханням дозволити використання вакцини для дітей в екстрених випадках.

Теми: вакцинаціядітимедицинаCovid-2019коронавірус


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