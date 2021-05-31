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Вакцину Pfizer схвалили для підлітків в Європі

Понеділок, 31 травня 2021, 20:19

Вакцину від коронавірусу компанії Pfizer Єврокомісія схвалила для використання дітям від 12 до 15 років. 

Джерело: єврокомісар з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес у Twitter

Пряма мова: "Сьогодні Європейська комісія прийняла рішення про схвалення використання вакцини від BioNTech Pfizer.

Тепер держави-члени ЄС можуть розширити свою програму вакцинації для молодих людей".

Що передувало: На початку травня Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США дозволило вакцину Pfizer-BioNTech проти COVID-19 для використання у дітей віком від 12 років.

Передісторія:

  • Вакцина від Pfizer на 100% ефективна для підлітків у віці від 12 до 15 років. Про це свідчать результати клінічного дослідження за участю 2260 дітей віком від 12 до 15 років в США.
  • Раніше вакцина була дозволена до застосування в США для людей у ​​віці від 16 років.
  • Moderna та Johnson & Johnson також випробовують свої вакцини на особах віком від 12 до 18 років.

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірусЄвропа


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