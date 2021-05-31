Вакцину Pfizer схвалили для підлітків в Європі

Вакцину від коронавірусу компанії Pfizer Єврокомісія схвалила для використання дітям від 12 до 15 років.

Джерело: єврокомісар з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес у Twitter

Пряма мова: "Сьогодні Європейська комісія прийняла рішення про схвалення використання вакцини від BioNTech Pfizer.

Тепер держави-члени ЄС можуть розширити свою програму вакцинації для молодих людей".

Що передувало: На початку травня Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США дозволило вакцину Pfizer-BioNTech проти COVID-19 для використання у дітей віком від 12 років.

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