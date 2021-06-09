Вся Україна опинилася у "зеленій" зоні

Вся територія України перейшла у "зелену" зону за показниками захворювання на коронавірус.

Джерело: пресслужба МОЗ

Деталі: Станом на 7 червня вся Україна перебувала у "жовтій" зоні карантинних обмежень.

Що було раніше: Кабінет міністрів послабив умови входження регіону до "зеленого" рівня епідемічної небезпеки, а також послабив обмеження для роботи закладів харчування і проведення масових заходів.

Зокрема, Кабмін дозволив проводити масові заходи за умови наявності в усіх учасників та організаторів заходу негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведене не більше як за 72 години до здійснення заходу, або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації.

Кабінет міністрів виключив пункт про заборону роботи закладів харчування після 24-ї години.

Нагадаємо: За минулу добу у світі діагностували понад 359 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Україна серед країн світу займає 37 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 7 позицію.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП