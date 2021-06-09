Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Вся Україна опинилася у "зеленій" зоні

Середа, 9 червня 2021, 10:20

Вся територія України перейшла у "зелену" зону за показниками захворювання на коронавірус.

Джерело: пресслужба МОЗ

Деталі: Станом на 7 червня вся Україна перебувала у "жовтій" зоні карантинних обмежень.

Що було раніше: Кабінет міністрів послабив умови входження регіону до "зеленого" рівня епідемічної небезпеки, а також послабив обмеження для роботи закладів харчування і проведення масових заходів.

Зокрема, Кабмін дозволив проводити масові заходи за умови наявності в усіх учасників та організаторів заходу негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведене не більше як за 72 години до здійснення заходу, або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації.

Кабінет міністрів виключив пункт про заборону роботи закладів харчування після 24-ї години.

 

Нагадаємо: За минулу добу у світі діагностували понад 359 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Україна серед країн світу займає 37 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 7 позицію.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда
Теми: УкраїнакарантинCovid-2019вакцинація


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ЦВК зареєструвала Вірастюка нардепом

фотоУ Києві під мостом у Гідропарку знайшли міну

Понад 30 центрів масової вакцинації у 13 областях запрацюють на вихідних

фотоБайден і Путін проведуть переговори в Женеві на віллі XVIII століття

Кабмін пропонує санкції проти 10 юросіб: виправдовували агресію Росії

МОЗ збирається послабити карантин

Усі новини...
Україна
Єрмак розповів, про що говорив з Джуліані і Волкером
"Ми підтримуємо членство України в НАТО" – Блінкен
Що робити, коли бреше Арестович і Facebook? Пояснюють керівниці нових центрів при РНБО та Мінкульті
Останні новини
17:50
Німеччина підтримує транзит газу через Україну після запуску "Північного потоку-2" - глава МЗС
17:49
З "Голосу" можуть вийти щонайменше 10 нардепів – Юрчишин
17:37
Україна вивела свій контингент у складі місії НАТО з Афганістану
17:35
Київський дата-центр атакують хакери: можливі збої в роботі столичних сервісів
17:32
фото Зеленський на передовій пояснив бійцям, що робить для миру
17:30
фотоКонтррозвідники викрили механізм легалізації бойовиків ОРДЛО в Україні
17:18
Кабмін затвердив розподіл коштів інтернет-субвенції для 670 громад
17:17
ЦВК зареєструвала Вірастюка нардепом
16:55
Програма "теплих кредитів" підходить до повного освоєння
16:53
Посол ЄС прокоментував законопроєкт Зеленського про олігархів
Усі новини...