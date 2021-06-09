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Шарій звинуватив Портнова у переслідуванні його партії

Середа, 9 червня 2021, 12:15

Підозрюваний в державній зраді в Україні блогер Анатолій Шарій записав серію відеороликів про ексзаступника глави адміністрації Януковича Андрія Портнова, заявляючи, що він стоїть за нібито переслідуванням "Партії Шарія" з боку влади і Офісу президента.

Джерело: відео Шарія

Деталі: Шарій відреагував на обшуки у засновників громадської організації "Партія Шарія". Він запевняє, що за цим всім стоїть Портнов.

Шарій розповів, що їхні стосунки з Портновим почалися у 2013 році, а "перелом" стався після приходу до влади президента Володимира Зеленського. Блогер пообіцяв випустити серію роликів про Портнова, як той нібито хотів стати генпрокурором України, а також очолити "Партію Шарія".

Пряма мова Шарія: "Нам в руки потрапила постанова за підписом судді ... Нам стало цікаво, що це за суддя. Ця суддя - Віта Бортницька. Вона безпосередньо пов'язана з якимось Олегом Татарова, одного з радників глави ОПУ. Татаров і Портнов тісно пов'язані, це останній зв'язок Андрія Портнова в Офісі президента. Він любить розповідати про свій вплив на ОПУ...

За наявною у мене неперевіреною інформацією, весь тиск на прокурорів в моїй справі, в справі по партії здійснює Олег Татаров. При тому, я мушу зауважити, що половина прокурорів, на яких здійснювалося це тиск, за моєю інформацією, відмовилася приймати будь-які кроки, розуміючи, що це повне беззаконня".

Що передувало: Блогеру Анатолію Шарію СБУ повідомила про підозру за статтею про державну зраду і порушення рівноправності громадян. У ході досудового розслідування також було виявлено факт внесення завідомо неправдивих даних під час перереєстрації "Партії Шарія". Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів" Кримінального кодексу. 

Українська правда
Теми: ШарійПортновТатаровОфіс президента


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