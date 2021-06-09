Верховний суд остаточно забрав землю на Трухановому в охоронців Медведчука
За касаційною скаргою прокуратури Верховний суд повернув столичній громаді землю на Трухановому острові вартістю понад 25 млн гривень.
Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП
Пряма мова Максимець: "Вища судова інстанція остаточно підтвердила законність вимог прокуратури у цій довготривалій справі.
Організація, яка самовільно зайняла прибережну зону та закрила до неї вільний доступ киянам, зобов’язана повернути землю столичній громаді, звільнивши від всіх споруд".
Деталі: Верховний суд підтримав позицію прокуратури у справі щодо повернення територіальній громаді столиці земельної ділянки площею 1,16 га на Трухановому острові у м. Києві вартістю понад 25 млн гривень.
Йдеться про понад 11 тисяч квадратних метрів території Труханового острова, яку за даними розслідування Bihus.info, захопили соратники голови політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука, власники приватного охоронного агентства "Шторм, перекривши доступ до Дніпра.
Прокуратура довела, що землю вони зайняли незаконно, а будівництво будівель та споруд спортивно-оздоровчого комплексу здійснили без відповідних дозвільних документів та на земельній ділянці комунальної власності, яка для цієї мети не відводилась.
Передісторія:
- У листопаді 2020 року Господарський суд Києва задовольнив позов прокурора та зобов’язав юридичну особу повернути територіальній громаді земельну ділянку на Трухановому, звільнивши її від розміщеного на ній майна.
- Суд апеляційної інстанції вказане рішення скасував. Не погоджуючись із зазначеною постановою Київська міська прокуратура оскаржила її до Верховного суду, який підтримав доводи прокурора.