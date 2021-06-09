МОЗ збирається послабити карантин

Глава Міністерства охорони здоров’я Віктор Ляшко планує послабити карантин, але продовжити його до кінця літа.

Джерело: Ляшко на засіданні уряду

Пряма мова Ляшка: "Міністерство вже зробило відповідні пропозиції щодо моделі існування в умовах "зеленого" рівня протиепідемічної безпеки, яка дасть ще більше можливостей для відпочинку в літній період, роботи бізнесу, а також подорожей. В тому числі ми плануємо скасувати вимоги щодо заповненості залів, дозволити повноцінне функціонування спортзалів, а також спростити процес проходження кордону після повернення з літніх відпусток.

Проте ми запропонуємо уряду розглянути питання продовження карантину на літній період, оскільки коронавірус не подолано. Ми повинні залишити основні протиепідемічні обмеження, зокрема обов’язковість захисних масок у громадських будівлях і транспорті, а також відповідальне справлення до дотримання фізичної дистанції і не забувати про гігієну рук.

Якщо ситуація буде погіршуватися, ми будемо оперативно реагувати й будемо змушені вводити "жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівень протиепідемічної небезпеки знову і адаптивний карантин".

Деталі: Міністр наголосив, що спалах навіть в окремих ОТГ або областях матиме вплив на обмеження по всій країні.

Нагадаємо: 9 червня вся територія України перейшла у "зелену" зону за показниками захворювання на коронавірус.

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