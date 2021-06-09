США видалили Україну з переліку держав, куди не варто подорожувати
Середа, 9 червня 2021, 19:31
Сполучені Штати віднесли Україну до переліку країн, подорожі до яких варто переглянути, раніше туристам радили взагалі не відвідувати Україну.
Джерело: Посольство США в Україні
Деталі: Україну віднесли до третього рівня небезпеки через поширення коронавірусу, раніше наша країна перебувала на четвертому рівні.
У Центрі контролю та профілактики захворювань США вказують, що в Україні зберігається високий рівень поширення COVID-19.
Як і раніше подорожувальників просять не їздити на Донбас та до окупованого Криму.
Що передувало: У квітні Держдеп США вніс Україну до переліку країн, куди не варто подорожувати у зв’язку з поширенням COVID-19.
Українська правда