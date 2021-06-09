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Путін порахував, скільки часу до РФ буде летіти ракета, якщо Україна стане членом НАТО

Середа, 9 червня 2021, 22:53
Путін порахував, скільки часу до РФ буде летіти ракета, якщо Україна стане членом НАТО

Президент Росії Володимир Путін назвав вступ України до НАТО "червоною лінією", оскільки тоді ракети до центральної частини Росії зможуть долетіти за 7-10 хвилин. 

Джерело: Путін в ефірі "Росія 1", цитує "РБК

Пряма мова: "Уявімо собі, що Україна стане членом НАТО. Підльотний час від Харкова, скажімо, або, не знаю, Дніпропетровська до центральної частини Росії, до Москви, зменшиться до семи-десяти хвилин. Це для нас червона лінія чи ні?"

Деталі: За словами Путіна, розширення НАТО до кордонів Росії має для Кремля "практичне значення". Оскільки у багатьох країнах, які вступали до альянсу, вдалось розмістити пускові установки протиракет. Він же вважає, що вказані установки можуть використовуватись не лише в оборонних цілях. А тому, якщо Україна стане членом НАТО – то існує небезпека для Росії. 

Путін стверджує, що "як мінімум 50% українців не хочуть вступу країни до НАТО". За його словами, ці люди не хочуть опинитись на лінії вогню. 

Водночас, останні опитування свідчать, що таких – 28%, тому невідомо, на які дані посилається очільник Кремля. 

Що передувало: Про те, що Україна має всі необхідні інструменти для подальшого просування у члени НАТО, заявив державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен.

"Українська правда" у Threads

Теми: НАТОРосіяПутін
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