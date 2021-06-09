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Путін порахував, скільки часу до РФ буде летіти ракета, якщо Україна стане членом НАТО

Середа, 9 червня 2021, 22:53

Президент Росії Володимир Путін назвав вступ України до НАТО "червоною лінією", оскільки тоді ракети до центральної частини Росії зможуть долетіти за 7-10 хвилин. 

Джерело: Путін в ефірі "Росія 1", цитує "РБК

Пряма мова: "Уявімо собі, що Україна стане членом НАТО. Підльотний час від Харкова, скажімо, або, не знаю, Дніпропетровська до центральної частини Росії, до Москви, зменшиться до семи-десяти хвилин. Це для нас червона лінія чи ні?"

Деталі: За словами Путіна, розширення НАТО до кордонів Росії має для Кремля "практичне значення". Оскільки у багатьох країнах, які вступали до альянсу, вдалось розмістити пускові установки протиракет. Він же вважає, що вказані установки можуть використовуватись не лише в оборонних цілях. А тому, якщо Україна стане членом НАТО – то існує небезпека для Росії. 

Путін стверджує, що "як мінімум 50% українців не хочуть вступу країни до НАТО". За його словами, ці люди не хочуть опинитись на лінії вогню. 

Водночас, останні опитування свідчать, що таких – 28%, тому невідомо, на які дані посилається очільник Кремля. 

Що передувало: Про те, що Україна має всі необхідні інструменти для подальшого просування у члени НАТО, заявив державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен.

Теми: НАТОРосіяПутін


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