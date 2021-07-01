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ЗМІ: 1 липня Trump Organization звинуватять у податкових злочинах

Четвер, 1 липня 2021, 05:50
ЗМІ: 1 липня Trump Organization звинуватять у податкових злочинах

У четвер, 1 липня, прокуратура Нью-Йорка висуне Trump Organization - бізнес-імперії колишнього президента США  Дональда Трампа - і її фінансовому директору Аллену Вайссельбергу звинувачення в податкових злочинах.

Джерело: два джерела CBS News, знайомі з цим питанням, адвокат Трампа Рональд Фішетті                                                      

Деталі: Обвинувальний акт присяжних стане першим результатом багаторічного розслідування окружною прокуратурою Манхеттена компанії Трампа.

Рональд Фішетті заявив CBS News, що не передбачає звинувачень проти самого Трампа.

Фішетті сказав, що він запитав окружного прокурора Манхеттена Сайруса Венса-молодшого про подробиці звинувачень, які перебували на розгляді. За словами Фішетті, він "конкретно запитав: "Чи пов'язані будь-які з цих звинувачень з Дональдом Трампом?" І відповідь була негативною".

Команда юристів Trump Organization очікувала, що компанія буде звинувачена в податкових злочинах, пов'язаних з передбачуваною несплатою податків на корпоративні пільги та привілеї, включаючи автомобілі і апартаменти, надані співробітникам.

Мері Малліган, повірена Вайссельберга, відмовилася коментувати CBS News.

Передісторія:

  • Прокуратура штату Нью-Йорк підозрювалаТрампа і Trump Organization у маніпуляціях у вартості активів для забезпечення позик та отримання економічних пільг.
  • Летиція Джеймс, демократка, очолює окреме кримінальне розслідування.
  • Прокурор почала розслідування після того, як колишній адвокат Трампа Майк Коен заявив, що вартість деяких активів Трампа завищена, а деяких – знижена. 

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампСША
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