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Путін порівняв законопроєкт Зеленського зі зброєю масового ураження

Середа, 30 червня 2021, 13:45
Путін порівняв законопроєкт Зеленського зі зброєю масового ураження

Президент РФ Володимир Путін вважає, що ініційований Володимиром Зеленським законопроєкт "оголошує російський народ некорінним на території України".

Джерело: Путін під час прямої лінії 30 червня

Пряма мова: "Сьогоднішнє керівництво України явно недружнє до нас, інакше важко було б пояснити проєкт закону, внесений президентом у Раду, де російський народ оголошується некорінним на цій території.

Ну це взагалі просто осягнути не можна. Це, розумієте... споконвіку тут жили росіяни люди, і тепер вони оголошуються там некорінними... Частина людей може виїхати або будуть змушені переписуватися, щоб не відчувати себе людьми другого сорту. Це призведе до скорочення загальної кількості росіян. Це можна порівняти за своїми негативними наслідками із застосуванням якоїсь зброї масового ураження".

Деталі: Глава держави-агресора в черговий раз повторив пропагандистську теза про "єдиний народ", який, мовляв, споконвіку існував в триєдності "великоросів, білоросів і малоросів", який "намагалися розтягнути і роздрібнити", зокрема зусиллями Речі Посполитої і Австро-Угорщини.

Путін заявив про намір написати аналітичну статтю про історію російського народу і його зв'язки з Україною.

Чому це важливо: Російська Федерація 8 рік здійснює гібридну військову агресію проти України, окупувавши півострів Крим та підтримуючи незаконні збройні формування в Донецькій і Луганській області.

Що було раніше: В травні президент Володимир Зеленський вніс в Раду законопроєкт про корінні народи України, який закріплює статус кримскотатрского народу. У ньому йдеться. що корінними народами України на території Криму є кримські татари, караїми, кримчаки. Російський народ в документі взагалі не згадується.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Путіністорія
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