Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кулеба розвіяв фейки від Путіна: Україна сама вирішує свою долю

Середа, 30 червня 2021, 15:16
Кулеба розвіяв фейки від Путіна: Україна сама вирішує свою долю
Фото з Facebook Кулеби

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна сама вирішує свою долю, що українці і росіяни – різні народи, за провалля між якими відповідальний президент Росії Володимир Путін.

Джерело: Кулеба у Twitter

Пряма мова: "Коли Путін заводить стару пісню про "зовнішнє управління", це означає лише одне: він мріє, щоб питання України вирішувалися в Москві. Позиція президента Володимира Зеленського і воля українського народу чітка: це наша країна, і ніхто не буде вирішувати нашу долю, крім нас самих".

Деталі: Свої пости міністр супроводжував хештегом "StopFake". Він також наголосив, що "українці та росіяни – два різних народи", які "могли би жити у дусі добросусідства, але у 2014 РФ напала на Україну, вбила тисячі людей і відхопила шматок території".

Кулеба підкреслив, що "повну відповідальність за провалля між українцями і росіянами несе Володимир Путін, який розв’язав агресію".

Він також нагадав, що корінні народи України – це кримські татари, кримчаки і караїми, а росіяни – національна меншина, права якої захищені Конституцією на рівні з іншими.

Кулеба пояснив, що росіяни "не можуть бути корінним народом, бо мають власну державу", а всі "альтернативні вигадки" назвав "класикою російських маніпуляцій".

Що було раніше: 30 червня президент Росії Володимир Путін заявив, що не бачить сенсу у зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, оскільки "питання України вирішуються у Вашингтоні".

Путін також вважає, що ініційований Володимиром Зеленським законопроєкт "оголошує російський народ некорінним на території України". Він порівняв цей документ зі зброєю масового ураження.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Кулеба ДмитроПутінРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Кулеба Дмитро
Кулеба про майбутній саміт у Вільнюсі: Шлях України до НАТО точно стане коротшим
Кулеба: Думаю, РФ вигадує новий план щодо ЗАЕС
Кулеба: Публікації у ЗМІ про "повільний наступ" не впливають на допомогу Україні
Останні новини
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
Усі новини...
Реклама: