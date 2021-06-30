Кулеба розвіяв фейки від Путіна: Україна сама вирішує свою долю

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна сама вирішує свою долю, що українці і росіяни – різні народи, за провалля між якими відповідальний президент Росії Володимир Путін.

Джерело: Кулеба у Twitter

Пряма мова: "Коли Путін заводить стару пісню про "зовнішнє управління", це означає лише одне: він мріє, щоб питання України вирішувалися в Москві. Позиція президента Володимира Зеленського і воля українського народу чітка: це наша країна, і ніхто не буде вирішувати нашу долю, крім нас самих".

#StopFake



Коли Путін заводить стару пісню про «зовнішнє управління», це означає лише одне: він мріє, щоб питання України вирішувалися в Москві. Позиція Президента @ZelenskyyUa і воля українського народу чітка: це наша країна і ніхто не буде вирішувати нашу долю крім нас самих. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 30, 2021

Деталі: Свої пости міністр супроводжував хештегом "StopFake". Він також наголосив, що "українці та росіяни – два різних народи", які "могли би жити у дусі добросусідства, але у 2014 РФ напала на Україну, вбила тисячі людей і відхопила шматок території".

Кулеба підкреслив, що "повну відповідальність за провалля між українцями і росіянами несе Володимир Путін, який розв’язав агресію".

Він також нагадав, що корінні народи України – це кримські татари, кримчаки і караїми, а росіяни – національна меншина, права якої захищені Конституцією на рівні з іншими.

Кулеба пояснив, що росіяни "не можуть бути корінним народом, бо мають власну державу", а всі "альтернативні вигадки" назвав "класикою російських маніпуляцій".

Що було раніше: 30 червня президент Росії Володимир Путін заявив, що не бачить сенсу у зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, оскільки "питання України вирішуються у Вашингтоні".

Путін також вважає, що ініційований Володимиром Зеленським законопроєкт "оголошує російський народ некорінним на території України". Він порівняв цей документ зі зброєю масового ураження.