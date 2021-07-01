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У Верховній Раді проти COVID вакцинували понад 800 осіб

Четвер, 1 липня 2021, 13:28
У Верховній Раді проти COVID вакцинували понад 800 осіб
Фото КМДА

Станом на 1 липня у Верховній Раді вакцинували 828 осіб з числа нардепів, їхніх помічників, працівників Апарату ВР та співробітників установ, що перебувають у сфері управління Апарату ВР.

Джерело: відповідь Апарату ВР на запит "Української правди"

Дослівно: "За наявною в Апараті Верховної Ради інформацією, з числа народних депутатів, їхніх помічників-консультантів, працівників Апарату Верховної Ради та державних підприємств та установ, що перебувають у сфері управління Апарату Верховної Ради, вакциновано 828 осіб".

Деталі: "Українська правда" просила уточнити, яка кількість народних депутатів наразі вакцинувались проти коронавірусу (і за можливості вказати їхні прізвища), а також повідомити, чи вакцинували проти коронавірусу працівників Апарату.

Але на ці питання відповіді не надали.

У ВР нагадали, що за законом "пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров’я".

Що було раніше: У червні стало відомо, що народних депутатів у Верховній Раді вакцинують від коронавірусу COVID-19 вакциною від Pfizer.

Передісторія: 

Ірина Балачук, УП

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Теми: Верховна Радавакцинаціякоронавірус
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