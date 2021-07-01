У Верховній Раді проти COVID вакцинували понад 800 осіб
Станом на 1 липня у Верховній Раді вакцинували 828 осіб з числа нардепів, їхніх помічників, працівників Апарату ВР та співробітників установ, що перебувають у сфері управління Апарату ВР.
Джерело: відповідь Апарату ВР на запит "Української правди"
Дослівно: "За наявною в Апараті Верховної Ради інформацією, з числа народних депутатів, їхніх помічників-консультантів, працівників Апарату Верховної Ради та державних підприємств та установ, що перебувають у сфері управління Апарату Верховної Ради, вакциновано 828 осіб".
Деталі: "Українська правда" просила уточнити, яка кількість народних депутатів наразі вакцинувались проти коронавірусу (і за можливості вказати їхні прізвища), а також повідомити, чи вакцинували проти коронавірусу працівників Апарату.
Але на ці питання відповіді не надали.
У ВР нагадали, що за законом "пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров’я".
Що було раніше: У червні стало відомо, що народних депутатів у Верховній Раді вакцинують від коронавірусу COVID-19 вакциною від Pfizer.
Передісторія:
- У березні МОЗ внесло до переліку публічних осіб, які можуть вакцинуватися від COVID-19 поза чергою у разі наявності невикористаних доз вакцини, учасників бойових дій на Донбасі, релігійних діячів і нардепів.
- У травні Міністерство охорони здоров’я на запит "УП" відмовилося повідомити, скільки й хто з депутатів Верховної Ради вакцинований, посилаючись на медичну таємницю.