Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Верховній Раді проти COVID вакцинували понад 800 осіб

Четвер, 1 липня 2021, 13:28
Фото КМДА

Станом на 1 липня у Верховній Раді вакцинували 828 осіб з числа нардепів, їхніх помічників, працівників Апарату ВР та співробітників установ, що перебувають у сфері управління Апарату ВР.

Джерело: відповідь Апарату ВР на запит "Української правди"

Дослівно: "За наявною в Апараті Верховної Ради інформацією, з числа народних депутатів, їхніх помічників-консультантів, працівників Апарату Верховної Ради та державних підприємств та установ, що перебувають у сфері управління Апарату Верховної Ради, вакциновано 828 осіб".

Деталі: "Українська правда" просила уточнити, яка кількість народних депутатів наразі вакцинувались проти коронавірусу (і за можливості вказати їхні прізвища), а також повідомити, чи вакцинували проти коронавірусу працівників Апарату.

Але на ці питання відповіді не надали.

У ВР нагадали, що за законом "пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров’я".

Що було раніше: У червні стало відомо, що народних депутатів у Верховній Раді вакцинують від коронавірусу COVID-19 вакциною від Pfizer.

Передісторія: 

Ірина Балачук, УП
Теми: Верховна Радавакцинаціякоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Майже плато: 1 липня в Україні зареєстрували 696 випадків COVID 

Головні новини четверга і ночі: ринок землі, законопроєкт про корінні народи

Мільярдер Бренсон полетить у космос у липні – можливо, раніше за Безоса

В ООН визнали рекордно спекотну температуру в Антарктиді — більше 18 градусів

Компанію Трампа звинуватили в низці податкових злочинів

МОЗ очікує отримати в липні вакцину Moderna

Усі новини...
Верховна Рада
Комітет нацбезпеки ВРУ саботує реформу СБУ?
Комітет Ради підтримав законопроєкт про легалізацію медичного канабісу
Рада зробить більш реальним штраф за паркування у місцях для осіб з інвалідністю
Останні новини
10:42
Україну накриють дощі і грози
10:40
"Лютий треш": у Раді обурилися підборами жінок на військовому параді 
10:36
Північна Македонія почне випускати паспорти з новою назвою країни
10:10
Знищення біорізноманіття коштуватиме світу 2,7 трильйона доларів щороку
09:45
Сі Цзіньпін пригрозив за спроби залякати Китай: Розіб'ють голови
09:41
Агентство ЄС відправило підкріплення Литві та Латвії для охорони кордону з Білоруссю
09:20
Вакцину від COVID уже отримали понад 2 мільйони українців
09:16
Офіційний курс: гривня ослабла до євро і долара
08:59
Меркель востаннє на посаді канцлера летить до Британії
08:49
На сході з вечора – ще 15 порушень “тиші”, знову гаряче під Авдіївкою
Усі новини...