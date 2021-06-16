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Депутатів у Раді щеплюють проти COVID-19 вакциною Pfizer

Середа, 16 червня 2021, 10:56
Депутатів у Раді щеплюють проти COVID-19 вакциною Pfizer
фото: сайт ВР

Народних депутатів у Верховній Раді вакцинують від коронавірусу COVID-19 вакциною від Pfizer.

Джерело: пресслужба апарату ВР, нардеп "Слуги народу" Ірина Верещук, "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Верещук повідомила, що нардепів щеплюють від COVID-19 на першому поверсі Ради вакциною Pfizer.

За її словами, вакцинація депутатів проводилася 15 червня і їй невідомо, чи буде ця процедура продовжена.

Водночас в апараті Ради зазначили, що вакцинація, про яку повідомили народних депутатів, їхніх помічників та працівників апарату здійснюється у відповідності з графіком міністерства охорони здоров’я.

Також повідомляються, що саме МОЗ визначив місце і запропонував вакцину для народних обранців.

Про вакцинацію депутатів у Раді повідомили листом першого заступника керівника апарату ВР від 14.06.21 №15/11-2021/195064.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Українська правда

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Теми: вакцинаціяВерховна Рада
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