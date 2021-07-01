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Рада ухвалила закон про корінні народи, що розізлив Путіна

Четвер, 1 липня 2021, 16:52

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який закріплює статус кримськотатарського народу.

Джерело: позачергове засідання парламенту

Деталі: Закон підтримали 325 депутатів.

У проєкті 5506, який ініціював президент Володимир Зеленський, корінними народами України на території Криму визначаються кримські татари, караїми та кримчаки. Росіяни в документі не згадуються.

Закон об'єднав більшість фракцій в Раді. За нього проголосували майже всі "слуги народу", члени "Євросолідарності", "Батьківщини", "Голосу" і групи "За майбутнє". Взагалі не підтримала проєкт фракція ОПЗЖ. Група за майбутнє віддала трохи більше половини своїх голосів.

 

Згідно з текстом законопроєкту, "корінний народ України – автохтонна етнічна спільнота, яка сформувалася на території України, є носієм самобутньої мови і культури, має традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи, самоусвідомлює себе корінним народом України". Зокрема, корінними народами України, які сформувались на території Криму, є кримські татари, караїми та кримчаки.

Зеленський пропонує створити представницькі органи корінних народів, які б наділялися правом представляти корінні народи і приймати рішення від їх імені.

Метою законопроєкту вказують "визначення правового статусу корінних народів України та встановлення правових гарантій на повне володіння всіма правами людини і основоположними свободами осіб, що належать до корінних народів України".

Відзначається, що прийняття закону дасть можливість корінним народам України у повній мірі володіти всіма правами людини і основоположними свободами, визначеними нормами міжнародного права, а також передбаченими у Конституції та законах України.

Передісторія: Президент РФ Володимир Путін вважає, що цей закон "оголошує російський народ некорінним на території України", і навіть порівняв його зі зброєю масового ураження.

Євген Кізілов, УП
Теми: КримзаконодавствоВерховна Рада


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