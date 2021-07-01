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Тимошенко розсмішила Раду заявою про себе і олігархів

Четвер, 1 липня 2021, 18:01

Лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила у Верховній Раді, що її важко назвати людиною, яка за олігархів. Депутати миттєво відреагували вибухом сміху.

Джерело: позачергове засідання парламенту

Деталі: Виступ Тимошенко відбувався в межах розгляду законопроєкту 5599 президента Володимира Зеленського про деолігархізацію в Україні.

"Чесно кажучи, мене важко обвинуватити в тому, що я десь там за олігархів. Я єдиний політик, якого…", - почала вона, але змушена була перервати промову, оскільки Рада вибухнула сміхом і оваціями.

"Я рада, що вам це подобається. Я дуже рада, що ви зараз так це зустрічаєте, но я хочу вам сказати, що я єдиний політик, якого саме олігархи кидали у в'язницю. А в той час, коли я була у в'язниці за їх рішенням, "95-й квартал" виконував на корпоративах у олігархів за гроші такі номери, як грання на роялі", - все ж завершила Тимошенко.

Сам законопроєкт лідерка "Батьківщини" назвала "трешом" і спробою легалізувати олігархів в Україні, а передбачені ним покарання для олігархів - смішними.

Передісторія: 2 червня Зеленський подав у Раду законопроєкт про деолігархізацію. Він передбачає, що олігархів визначатимуть за чотирма критеріями: бере участь у політичному житті, має значний вплив на ЗМІ, є кінцевим контролером суб'єкта господарювання та має активів, більш як на 1 мільйон прожиткових мінімумів.

Особам, які визнані олігархами, заборонять підтримувати грошима політичні партії та купляти об'єкти великої приватизації.

Згодом "Європейська солідарність" разом з "Батьківщиною" і "Голосом" подали альтернативний проєкт.

Євген Кізілов, УП
Теми: ТимошенкоолігархиВерховна Радакурйоз


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