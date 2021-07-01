Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Тимошенко розсмішила Раду заявою про себе і олігархів

Четвер, 1 липня 2021, 18:01
Тимошенко розсмішила Раду заявою про себе і олігархів
Фото: УНІАН

Лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила у Верховній Раді, що її важко назвати людиною, яка за олігархів. Депутати миттєво відреагували вибухом сміху.

Джерело: позачергове засідання парламенту

Деталі: Виступ Тимошенко відбувався в межах розгляду законопроєкту 5599 президента Володимира Зеленського про деолігархізацію в Україні.

"Чесно кажучи, мене важко обвинуватити в тому, що я десь там за олігархів. Я єдиний політик, якого…", - почала вона, але змушена була перервати промову, оскільки Рада вибухнула сміхом і оваціями.

"Я рада, що вам це подобається. Я дуже рада, що ви зараз так це зустрічаєте, но я хочу вам сказати, що я єдиний політик, якого саме олігархи кидали у в'язницю. А в той час, коли я була у в'язниці за їх рішенням, "95-й квартал" виконував на корпоративах у олігархів за гроші такі номери, як грання на роялі", - все ж завершила Тимошенко.

Сам законопроєкт лідерка "Батьківщини" назвала "трешом" і спробою легалізувати олігархів в Україні, а передбачені ним покарання для олігархів - смішними.

Передісторія: 2 червня Зеленський подав у Раду законопроєкт про деолігархізацію. Він передбачає, що олігархів визначатимуть за чотирма критеріями: бере участь у політичному житті, має значний вплив на ЗМІ, є кінцевим контролером суб'єкта господарювання та має активів, більш як на 1 мільйон прожиткових мінімумів.

Особам, які визнані олігархами, заборонять підтримувати грошима політичні партії та купляти об'єкти великої приватизації.

Згодом "Європейська солідарність" разом з "Батьківщиною" і "Голосом" подали альтернативний проєкт.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ТимошенкоолігархиВерховна Радакурйоз
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
Тимошенко
Україна та її "якби"
Встигнути до контрнаступу. Посилення Єрмака, ротація в Кабміні, образи депутатів
Лідерка "Батьківщини" Тимошенко початок нового року зустріла у Дубаї – УП
Останні новини
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
Усі новини...
Реклама: