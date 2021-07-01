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ЄС відкрив в'їзд з Молдови, Вірменії та низки інших держав

Четвер, 1 липня 2021, 18:55
ЄС відкрив в'їзд з Молдови, Вірменії та низки інших держав

Європейський союз оновив список "безпечних" країн, громадянам яких дозволений в’їзд з 1 липня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті Ради ЄС.

"Після перегляду рекомендації щодо поступового скасування тимчасових обмежень на неосновні подорожі до ЄС, Рада оновила перелік країн, спеціальних адміністративних областей та інших суб'єктів та територіальних органів влади, щодо яких слід скасувати обмеження на поїздки. Як передбачено в рекомендації Ради, цей список буде продовжувати переглядатись кожні два тижні та, залежно від обставин, оновлюватись", - йдеться у заяві.

До списку внесли Канаду, Вірменію, Азербайджан, Боснію та Герцеговину, Бруней, Йорданію, Косово, Молдову, Чорногорію, Катар та Саудівську Аравію.

"Також слід поступово скасувати обмеження на поїздки для особливих адміністративних районів Китаю, Гонконгу та Макао", - йдеться у заяві.

Критерії для визначення третіх країн, щодо яких слід скасувати поточне обмеження на поїздки, були оновлені 20 травня. Вони охоплюють епідеміологічну ситуацію та загальну відповідь на COVID-19, а також надійність наявної інформації та джерел даних. Взаємність також повинна враховуватися в кожному конкретному випадку.

Країни, асоційовані з Шенгеном (Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія), також беруть участь у цій рекомендації.

Примітно, що держави, для мешканців яких ЄС відновлює право вільного в'їзду, мають несуттєво відмінні від українських показники захворюваності. Так, за формулою, яку застосовує ЄС, необхідно мати менше 100 випадків нових захворювань за 14 днів на 100 тисяч населення.

За даними, які використовує Європейський центр контролю і профілактики захворювань, в Україні цей показник складає 33,3, у Молдові - 28,8, у Вірменії - 35,2. Однак журналісти, ознайомлені з рішенням, не називають Україну у переліку тих, даним яких ЄС довіряє настільки, щоби відновити для їхніх мешканців в'їзд.

ЄС востаннє оновлював свої рекомендації щодо подорожей 18 червня.

Тоді вільний в’їзд був дозволений з Албанії, Австралії, Ізраїлю, Японії, Лівану, Нової Зеландії, Північної Македонії, Руанди, Сербії, Сінгапуру, Південної Кореї, Таїланду, США та Китаю (у випадку заходів взаємності з боку Пекіна.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЄСкордонМолдоваАрменія
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