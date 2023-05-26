Азербайджан та Вірменія можуть підписати мирну угоду наступного тижня – посол

Азербайджан та Вірменія можуть укласти мирну угоду щодо врегулювання конфлікту навколо Нагірного Карабаху наступного тижня під час саміту Європейського політичного співтовариства.

Як пише "Європейська правда", про це заявила посол Азербайджану у Франції Лейла Абдуллаєва, повідомляє Reuters.

"1 червня в Кишиневі ми сподіваємося, що нарешті буде підписано мирний договір. Це історичний момент і імпульс, який не можна упустити", – сказала вона.

За даними джерел агентства у дипломатичних колах, на полях саміту прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і президент Азербайджану Ільхам Алієв проведуть переговори на високому рівні з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Нагадаємо, напередодні на засіданні Вищої Євразійської економічної ради в Москві лідери Азербайджану та Вірменії заявили про відсутність територіальних претензій.

Територіальна суперечка між Азербайджаном та Вірменією стосується території так званого Нагірного Карабаху. Він є частиною міжнародно визнаної території Азербайджану, хоча після розпаду СРСР вірмени, які там становлять більшість, проголосили його незалежною державою.

Питання Нагірного Карабаху вкотре постало після шеститижневої війни 2020 року між Вірменією і Азербайджаном, за результатами якого значна частина цієї території перейшла під фактичний контроль Баку, а решта була сполучена з Вірменією єдиною дорогою – Лачинським коридором – під захистом миротворців Росії.

ВІДЕО ДНЯ

Але в останні місяці Азербайджан активізував бойові дії в регіоні, поступово перебираючи під контроль усе більшу територію невизнаного Нагірного Карабаху, зокрема й Лачинський коридор.

В останні місяці вірменський прем'єр неодноразово робив заяви, які сигналізували його готовність визнати суверенітет Азербайджану над Нагірним Карабахом.

Більше про це читайте тут: Курс на Захід: чому Вірменія більше не є союзником РФ. Також дивіться відео "ЄвроПравди" на цю тему.