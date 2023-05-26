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Азербайджан та Вірменія можуть підписати мирну угоду наступного тижня – посол

"Європейська правда"П'ятниця, 26 травня 2023, 16:23

Азербайджан та Вірменія можуть укласти мирну угоду щодо врегулювання конфлікту навколо Нагірного Карабаху наступного тижня під час саміту Європейського політичного співтовариства.

Як пише "Європейська правда", про це заявила посол Азербайджану у Франції Лейла Абдуллаєва, повідомляє Reuters.

"1 червня в Кишиневі ми сподіваємося, що нарешті буде підписано мирний договір. Це історичний момент і імпульс, який не можна упустити", – сказала вона.

За даними джерел агентства у дипломатичних колах, на полях саміту прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і президент Азербайджану Ільхам Алієв проведуть переговори на високому рівні з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Нагадаємо, напередодні на засіданні Вищої Євразійської економічної ради в Москві лідери Азербайджану та Вірменії заявили про відсутність територіальних претензій.

Територіальна суперечка між Азербайджаном та Вірменією стосується території так званого Нагірного Карабаху. Він є частиною міжнародно визнаної території Азербайджану, хоча після розпаду СРСР вірмени, які там становлять більшість, проголосили його незалежною державою.

Питання Нагірного Карабаху вкотре постало після шеститижневої війни 2020 року між Вірменією і Азербайджаном, за результатами якого значна частина цієї території перейшла під фактичний контроль Баку, а решта була сполучена з Вірменією єдиною дорогою – Лачинським коридором – під захистом миротворців Росії.

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Але в останні місяці Азербайджан активізував бойові дії в регіоні, поступово перебираючи під контроль усе більшу територію невизнаного Нагірного Карабаху, зокрема й Лачинський коридор.

В останні місяці вірменський прем'єр неодноразово робив заяви, які сигналізували його готовність визнати суверенітет Азербайджану над Нагірним Карабахом.

Більше про це читайте тут: Курс на Захід: чому Вірменія більше не є союзником РФ. Також дивіться відео "ЄвроПравди" на цю тему.

Теми: АзербайджанАрменіямир
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