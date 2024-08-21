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Посольство Білорусі в Єревані закидали яйцями, Мінськ відреагував

Марія Ємець, Євген КізіловСереда, 21 серпня 2024, 19:43
Посольство Білорусі в Єревані закидали яйцями, Мінськ відреагував
Фото з місця подій. Джерело: "Радіо Свобода"

Посольство Білорусі в століці Арменії Єревані закидали помідорами та яйцями. У зв’язку з цим тимчасового повіреного у справах Вірменії викликали до Міністерства закордонних справ Білорусі. 

Джерело: вірменська служба "Радіо Свобода", пише "Європейська правда"

Деталі: Акцію під посольством Білорусі влаштували представники партію "За Республіку" у зв’язку із фразою самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка про те, що вірмени "не потрібні нікому крім нас" у контексті, що Вірменія здійснила розворот на Захід, проте європейські держави насправді не зацікавлені будувати партнерство із Вірменією. 

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Активісти прийшли з гаслом "Геть з Вірменії" та закидали будівлю яйцями, помідорами і картоплею.

Лідер партії Арман Бабаянян закликав оголосити усіх співробітників білоруського посольства персонами нон грата і дати їм 72 години на те, щоб виїхати з Вірменії. 

На акції також висловили впевненість у тому, що Лукашенко зробив такі образливі заяви за вказівкою Кремля. 

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Офіційний Мінськ після цього викликав на розмову тимчасового повіреного у справах Вірменії в Білорусі, йому висловили обурення у зв’язку з тим, що правоохоронці не захистили будівлю дипломатичної місії. 

Офіційний Єреван перед цим ніяк не відреагував на слова Александра Лукашенка.

Як відомо, відносини між Білоруссю та Вірменією напружені вже тривалий час та додатково загострилися останніми місяцями, зокрема після згадки Лукашенка, що він знав про наміри Азербайджайну почати війну проти Вірменії і схвалював їх. 

Згодом Нікол Пашинян заявив, що ні він, ні жоден інший офіційний представник Вірменії ніколи не відвідає Білорусь, поки керівником цієї країни є Лукашенко.

Обидві країни відкликали своїх послів для консультацій. 

БілорусьАрменіяскандал
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