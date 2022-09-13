Прем’єр Вірменії подзвонив Путіну

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян після початку бойових дій на вірменсько-азербайджанському кордоні провів телефонну розмову з президентом Росії Владіміром Путіним.

Джерело: Facebook-сторінка уряду Вірменії

Дослівно: "Прем'єр-міністр повідомив подробиці провокаційних, агресивних дій збройних сил Азербайджану в напрямку суверенної території Вірменії, що почалися опівночі, які супроводжувалися обстрілами з артилерії та великокаліберної зброї".

Реклама:

Деталі: Пашинян назвав дії азербайджанської сторони "неприпустимими та наголосив на важливості адекватної реакції міжнародної спільноти".

Як зазначається в повідомленні уряду, "співрозмовники домовилися про оперативний зв'язок".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ