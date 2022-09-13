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Прем’єр Вірменії подзвонив Путіну

Ольга Глущенко Вівторок, 13 вересня 2022, 03:07
фото: уряд Вірменії

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян після початку бойових дій на вірменсько-азербайджанському кордоні провів телефонну розмову з президентом Росії Владіміром Путіним.

Джерело: Facebook-сторінка уряду Вірменії

Дослівно: "Прем'єр-міністр повідомив подробиці провокаційних, агресивних дій збройних сил Азербайджану в напрямку суверенної території Вірменії, що почалися опівночі, які супроводжувалися обстрілами з артилерії та великокаліберної зброї".

Деталі: Пашинян назвав дії азербайджанської сторони "неприпустимими та наголосив на важливості адекватної реакції міжнародної спільноти".

Як зазначається в повідомленні уряду, "співрозмовники домовилися про оперативний зв'язок".

Передісторія:

  • Міністерства оборони Вірменії та Азербайджану заявили про загострення бойових дій на кордоні.

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Теми: АрменіяАзербайджанПутін
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