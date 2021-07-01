Не відмовили собі у задоволенні: МЗС РФ звинувачує фрегат Нідерландів

Представник МЗС РФ Марія Захарова вважає провокацією маневрування нідерландського фрегата Evertsen в Чорному морі, здійснене тиждень тому.

Джерело: ТАСС

Пряма мова: "Якихось пояснень, як, втім, і доказів якоїсь агресії, нам надано не було. З огляду на те, що інцидент із Evertsen мав місце наступного дня після випадку з британським есмінцем Defender, важко відмовити собі у задоволенні підкреслити, що нідерландська сторона діяла скоординовано як по лінії НАТО, так і безпосередньо в контакті з британськими партнерами".

Деталі: За словами Захарової, "напрошується висновок, що небезпечне маневрування нідерландського фрегата було також свідомою провокацією".

Вона стверджує, що польоти російських літаків, всупереч твердженням нідерландської сторони, виконувалися в повній відповідності з міжнародними правилами використання повітряного простору.

"Будь-які спроби інтерпретувати це таким чином, як це зробили Нідерланди, ми будемо вважати просто недобросовісними вкидом", – заявила Захарова.

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