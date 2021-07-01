Не відмовили собі у задоволенні: МЗС РФ звинувачує фрегат Нідерландів
Представник МЗС РФ Марія Захарова вважає провокацією маневрування нідерландського фрегата Evertsen в Чорному морі, здійснене тиждень тому.
Джерело: ТАСС
Пряма мова: "Якихось пояснень, як, втім, і доказів якоїсь агресії, нам надано не було. З огляду на те, що інцидент із Evertsen мав місце наступного дня після випадку з британським есмінцем Defender, важко відмовити собі у задоволенні підкреслити, що нідерландська сторона діяла скоординовано як по лінії НАТО, так і безпосередньо в контакті з британськими партнерами".
Деталі: За словами Захарової, "напрошується висновок, що небезпечне маневрування нідерландського фрегата було також свідомою провокацією".
Вона стверджує, що польоти російських літаків, всупереч твердженням нідерландської сторони, виконувалися в повній відповідності з міжнародними правилами використання повітряного простору.
"Будь-які спроби інтерпретувати це таким чином, як це зробили Нідерланди, ми будемо вважати просто недобросовісними вкидом", – заявила Захарова.
Передісторія:
- 29 червня Міноборони Нідерландів заявило, що російські винищувачі 24 червня створили небезпечну ситуацію в Чорному морі, пролітаючи дуже низько над фрегатом Evertsen, який перебував на південний схід від Криму.
- Голандці заявили, що своїми діями Росія порушила право на свободу судноплавства, а також двосторонні угоди, в тому числі угоду про запобігання інцидентів на морі, яке спрямоване на те, щоб виключити небезпечні ситуації в морі.
- У Міноборони Росії заявили, що фрегат Нідерландів рухався в бік Керченської протоки, тому "для попередження порушення кордону РФ" були підняті російські винищувачі і бомбардувальники.