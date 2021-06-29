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РФ пояснила новий інцидент у Чорному морі: "захищали" кордон, вкрадений в України

Вівторок, 29 червня 2021, 21:51
РФ пояснила новий інцидент у Чорному морі: захищали кордон, вкрадений в України
фото - defensie.nl

У Міноборони РФ повідомили, що винищувачі і бомбардувальники підіймали нібито для запобігання порушення кордону з боку фрегату Нідерландів, який "рухався в бік Керченської протоки".

Джерело: ТАСС з посиланням на Міноборони Росії

Дослівно: "24 червня засобами об'єктивного контролю Чорноморського флоту за діями кораблів НАТО в Чорному морі було встановлено, що фрегат Evertsen ВМС Нідерландів, який знаходився у нейтральних водах, змінив курс проходження і почав рух в напрямку Керченської протоки.

Для запобігання порушення кордону територіальних вод Російської Федерації в повітря зі складу чергових сил були підняті винищувачі Су-30 і бомбардувальники Су-24, які здійснили на безпечній відстані прольоти поблизу корабля ВМС Нідерландів".

Деталі: У Росії запевняють, що літаки діяли "згідно з міжнародними правилами".

Передісторія: Російські винищувачі створили небезпечну ситуацію біля фрегата ВМС Нідерландів "Evertsen" у Чорному морі, коли він перебував поблизу Криму.

Читайте детальніше: Росія йде на загострення: які наслідки матиме конфлікт із британським есмінцем

Що було раніше: 23 червня Міноборони Росії заявило, що есмінець HMS Defender увійшов, за їхнім твердженням, в "російські територіальні води" поблизу Криму, і російський патрульний корабель здійснив попереджувальні постріли, а реактивний літак скинув бомби на його шляху.

Міністерство оборони Великої Британії, втім, заперечило, що було відкрито попереджувальний вогонь.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що HMS Defender проходив через українські територіальні води, нагадавши про невизнання Британією незаконної анексії Криму.

Пізніше було опубліковане відео з борту есмінця, на якому видно, як його переслідують кораблі та літаки РФ.

Документи, виявлені в Кенті, підтверджують, що проходження корабля у водах Криму було продуманим рішенням британського уряду, щоби продемонструвати підтримку Україні, незважаючи на можливі ризики.

"Українська правда" у Threads

Теми: Чорне мореНідерландипровокаціїРосія
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