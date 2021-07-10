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Понад півсотні осіб загинули в пожежі на заводі в Бангладеш

Субота, 10 липня 2021, 00:25

У пожежі на заводі Hashem Foods  в Рупганджі (Бангладеш) загинули щонайменше 52 людини.

Джерело: The Guardian за посиланням на  заступника начальника пожежної служби та цивільної оборони Дебасіша Бардхана та United News of Bangladesh, AP

Деталі: Як зазначається, пожежа на п’ятиповерховому заводі почалася в четвер увечері. Поліція спочатку оголосила про трьох загиблих, але в п'ятницю вдень після гасіння пожежі виявила інші тіла. Нині виявлено 52 тіла, але два верхніх поверхи заводу ще не обшукали. Наразі невідомо, скільки людей було на фабриці і скільки зникли безвісти.

Дебасіш Бардхан сказав, що головний вихід фабрики був замкнений зсередини, і багато хто з загиблих виявилися в пастці.

Як повідомляє агентство United News of Bangladesh, багато робітників зістрибнули з верхніх поверхів і щонайменше 26 отримали травми.

Рупганджа знаходиться неподалік від столиці країни Дакки.

Hashem Foods  спеціалізується на виробництві продуктів харчування і напоїв. Він був дочірньою компанією Sajeeb Group, бангладешській компанії, яка виробляє сік під керуванням пакистанської Shezan International в Лахорі.

Казі Абдур Рахман, старший генеральний менеджер групи з експорту, сказав AP, що компанія повністю відповідає міжнародним стандартам, але не впевнений, чи був закритий вихід з фабрики. Згідно із законодавством Бангладеш, фабрика не може заблокувати вихід, коли робітники знаходяться всередині в робочий час.

Зазначається, що у 2012 році близько 117 робітників загинули, коли опинилися в пастці через закриті  виходи на швейній фабриці в Дацці. Найбільша промислова катастрофа в країні сталася в наступному році, коли впала швейна фабрика Rana Plaza, в результаті чого загинуло понад 1100 осіб.

Теми: пожежа


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