Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Более полусотни человек погибли в пожаре на заводе в Бангладеш

Суббота, 10 июля 2021, 00:25

В пожаре на заводе Hashem Foods в Рупгандже (Бангладеш) погибли по меньшей мере 52 человека.

Источник: The Guardian за ссылкой на заместителя начальника пожарной службы и гражданской обороны Дебасиша Бардхана и United News of Bangladesh, AP

Детали: Как отмечается, пожар на пятиэтажном заводе начался в четверг вечером. Полиция сначала объявила о трех погибших, но в пятницу днем ​​после тушения пожара обнаружила другие тела. Сейчас обнаружено 52 тела, но два верхних этажа завода еще не обыскали. Пока неизвестно, сколько людей было на фабрике и сколько пропали без вести.

Дебасиш Бардхан сказал, что главный выход фабрики был заперт изнутри, и многие из погибших оказались в ловушке.

Как сообщает агентство United News of Bangladesh, многие рабочие спрыгнули с верхних этажей и не менее 26 получили травмы.

Рупганджа находится недалеко от столицы страны Дакки.

Hashem Foods специализируется на производстве продуктов питания и напитков. Он был дочерней компанией Sajeeb Group, бангладешской компании, которая производит сок под управлением пакистанской Shezan International в Лахоре.

Кази Абдур Рахман, старший генеральный менеджер группы по экспорту, сказал AP, что компания полностью соответствует международным стандартам, но не уверен, был ли закрыт выход с фабрики. Согласно законодательству Бангладеш, фабрика не может заблокировать выход, когда рабочие находятся внутри в рабочее время.

Отмечается, что в 2012 году около 117 рабочих погибли, когда оказались в ловушке из-за закрытых выходов на швейной фабрике в Дакке. Крупнейшая промышленная катастрофа в стране произошла в следующем году, когда обрушилась швейная фабрика Rana Plaza, в результате чего погибло более 1100 человек.

Темы: пожар
powered by lun.ua
Главное сегодня

Пограничники не подтвердили заявление Моргенштерна, что он в Украине

Под Киевом поезд сошел с рельсов, пассажирские рейсы задерживаются

Одного из самых влиятельных "воров в законе" отпустили из-под стражи

Новый рекорд: почти 115 тысяч привитых от COVID за сутки

Война на Востоке: один военный погиб, трое пострадали

Главные новости пятницы и ночи: хакерская атака на сайт ВМС, новый пресс-секретарь Зеленского

Все новости...
пожар
В России горит более 900 га леса
Вследствие масштабных лесных пожаров на Кипре уже есть погибшие
На Кипре бушует масштабный лесной пожар, страна просит помощи
Последние новости
12:35
США подарят Молдове 500 тысяч доз вакцины Johnson & Johnson через COVAX
12:28
В России новый максимум смертей от коронавируса
12:13
Hyundai ищет таланты: готовы вкладывать в интерфейс, "зеленые" технологии и дроны
12:00
Пограничники не подтвердили заявление Моргенштерна, что он в Украине
11:31
Нидерланды закрывают ночные клубы из-за нового скачка заражений
11:07
Поврежденные крыши, подтопления и травмы: Польша пострадала от грозы
11:02
Под Киевом поезд сошел с рельсов, пассажирские рейсы задерживаются
10:46
В ТОПе возмещения НДС за июнь агроэкспортер и комбинаты Ахметова
10:32
Гендиректора "Регистра судоходства" поймали на взятке
10:13
Одного из самых влиятельных "воров в законе" отпустили из-под стражи
Все новости...