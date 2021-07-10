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Более полусотни человек погибли в пожаре на заводе в Бангладеш

Суббота, 10 июля 2021, 00:25
Более полусотни человек погибли в пожаре на заводе в Бангладеш

В пожаре на заводе Hashem Foods в Рупгандже (Бангладеш) погибли по меньшей мере 52 человека.

Источник: The Guardian за ссылкой на заместителя начальника пожарной службы и гражданской обороны Дебасиша Бардхана и United News of Bangladesh, AP

Детали: Как отмечается, пожар на пятиэтажном заводе начался в четверг вечером. Полиция сначала объявила о трех погибших, но в пятницу днем ​​после тушения пожара обнаружила другие тела. Сейчас обнаружено 52 тела, но два верхних этажа завода еще не обыскали. Пока неизвестно, сколько людей было на фабрике и сколько пропали без вести.

Дебасиш Бардхан сказал, что главный выход фабрики был заперт изнутри, и многие из погибших оказались в ловушке.

Как сообщает агентство United News of Bangladesh, многие рабочие спрыгнули с верхних этажей и не менее 26 получили травмы.

Рупганджа находится недалеко от столицы страны Дакки.

Hashem Foods специализируется на производстве продуктов питания и напитков. Он был дочерней компанией Sajeeb Group, бангладешской компании, которая производит сок под управлением пакистанской Shezan International в Лахоре.

Кази Абдур Рахман, старший генеральный менеджер группы по экспорту, сказал AP, что компания полностью соответствует международным стандартам, но не уверен, был ли закрыт выход с фабрики. Согласно законодательству Бангладеш, фабрика не может заблокировать выход, когда рабочие находятся внутри в рабочее время.

Отмечается, что в 2012 году около 117 рабочих погибли, когда оказались в ловушке из-за закрытых выходов на швейной фабрике в Дакке. Крупнейшая промышленная катастрофа в стране произошла в следующем году, когда обрушилась швейная фабрика Rana Plaza, в результате чего погибло более 1100 человек.

"Украинская правда" в Threads

Темы: пожар
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