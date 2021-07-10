Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Мальта першою в ЄС заборонить в'їзд всім не щепленим від COVID-19 мандрівникам

Субота, 10 липня 2021, 01:29
Мальта першою в ЄС заборонить в'їзд всім не щепленим від COVID-19 мандрівникам

Мальта заборонить в'їзд в країну всім мандрівникам з середи, тобто 14 липня, якщо вони не будуть повністю вакциновані проти COVID-19.

Джерело:  міністр охорони здоров'я країни Кріс Фірн, якого цитує Reuters

Деталі: Фірн сказав, що Мальта буде першою країною в ЄС, яка піде на такий крок, але "потрібно захистити наше суспільство".

Мальта визнає тільки сертифікати про вакцинації, видані ЄС і Великобританією, але з 14 липня Мальта визнаватиме тільки ту частину сертифіката ЄС, яка стосується людей, які повністю вакциновані. Єдиним винятком будуть невакциновані діти у віці від 5 до 12 років, які будуть допущені на Мальту при негативному результаті тестування і в супроводі повністю вакцинованих батьків.

Зазначається, що на Мальті щодня з понеділка реєстрували подвоєння нових випадків COVID-19. Фірн сказав, що недавній сплеск нових випадків стався серед відвідувачів, які, незважаючи на негативний результат тесту перед посадкою в літак, не були вакциновані. Більшість з них були молоді люди, які відвідують школи англійської мови. Такі школи будуть закриті з середи.

На сьогодні туристи можуть приїхати на Мальту, якщо вони будуть повністю вакциновані або мають негативний результат ПЛР-тестування. Єдиний виняток – британські туристи, яким вже потрібно було пройти повну вакцинацію через поширеність там варіанту "Дельта".

Нагадаємо: На Мальті повністю вакциновані 79% дорослого населення.

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірусЄСвакцинація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
Усі новини...
Реклама: