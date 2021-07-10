Мальта первой в ЕС запретит въезд всем не привитым от COVID-19 путешественникам

Мальта запретит въезд в страну всем путешественникам со среды, то есть 14 июля, если они не будут полностью вакцинированы против COVID-19.



Источник: министр здравоохранения страны Крис Фирн, которого цитирует Reuters



Детали: Фирн сказал, что Мальта будет первой страной в ЕС, которая пойдет на такой шаг, но "нужно защитить наше общество".

Мальта признает только сертификаты о вакцинации, выданные ЕС и Великобританией, но с 14 июля Мальта будет признавать только ту часть сертификата ЕС, которая касается людей, которые полностью вакцинированы. Единственным исключением будут невакцинированные дети в возрасте от 5 до 12 лет, которые будут допущены на Мальту при отрицательном результате тестирования и в сопровождении полностью вакцинированных родителей.

Отмечается, что на Мальте ежедневно с понедельника регистрировали удвоение новых случаев COVID-19. Фирн сказал, что недавний всплеск новых случаев произошел среди посетителей, которые, несмотря на отрицательный результат теста перед посадкой в ​​самолет, не были вакцинированы. Большинство из них были молодые люди, которые посещают школы английского языка. Такие школы будут закрыты со среды.

Сегодня туристы могут приехать на Мальту, если они будут полностью вакцинированы или имеют отрицательный результат ПЦР-тестирования. Единственное исключение - британские туристы, которым уже нужно было пройти полную вакцинацию из-за распространенности там варианта "Дельта".

Напомним: На Мальте полностью вакцинированы 79% взрослого населения.