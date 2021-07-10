Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Мальта первой в ЕС запретит въезд всем не привитым от COVID-19 путешественникам

Суббота, 10 июля 2021, 01:29
Мальта первой в ЕС запретит въезд всем не привитым от COVID-19 путешественникам

Мальта запретит въезд в страну всем путешественникам со среды, то есть 14 июля, если они не будут полностью вакцинированы против COVID-19.

Источник: министр здравоохранения страны Крис Фирн, которого цитирует Reuters

Детали: Фирн сказал, что Мальта будет первой страной в ЕС, которая пойдет на такой шаг, но "нужно защитить наше общество".

Мальта признает только сертификаты о вакцинации, выданные ЕС и Великобританией, но с 14 июля Мальта будет признавать только ту часть сертификата ЕС, которая касается людей, которые полностью вакцинированы. Единственным исключением будут невакцинированные дети в возрасте от 5 до 12 лет, которые будут допущены на Мальту при отрицательном результате тестирования и в сопровождении полностью вакцинированных родителей.

Отмечается, что на Мальте ежедневно с понедельника регистрировали удвоение новых случаев COVID-19. Фирн сказал, что недавний всплеск новых случаев произошел среди посетителей, которые, несмотря на отрицательный результат теста перед посадкой в ​​самолет, не были вакцинированы. Большинство из них были молодые люди, которые посещают школы английского языка. Такие школы будут закрыты со среды.

Сегодня туристы могут приехать на Мальту, если они будут полностью вакцинированы или имеют отрицательный результат ПЦР-тестирования. Единственное исключение - британские туристы, которым уже нужно было пройти полную вакцинацию из-за распространенности там варианта "Дельта".

Напомним: На Мальте полностью вакцинированы 79% взрослого населения.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусЕСвакцинация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
Все новости...
Реклама: