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У Києві поруч зі школою виявили наркопритон

Субота, 10 липня 2021, 09:52
Київська міська прокуратура

У Дарницькому районі Києва поруч зі школою викрили наркопритон.

Джерело: Київська міська прокуратура

Дослівно: "…У гаражному приміщенні на вул. Л. Руденко поруч зі школою невідомі особи організували місце для незаконного вживання наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів.

​За результатами обшуків у наркопритоні вилучено близько 5 кг прекурсору - "фенілнітропропен", який був розфасований у 55 зіп-пакетів та 5 ємкостей з речовиною прозорого кольору, схожою на прекурсор, походження якої буде встановлено експертизою".

Деталі: Функціонування наркопритону виявлено та припинено за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва (ч. 1 ст. 317 КК України). ​Викриття злочинної діяльності проводилося прокурорами спільно зі слідчими Дарницького УП ГУНП у м. Києві.

​Наразі проводяться першочергові, невідкладні слідчі дії, спрямовані на збір та фіксацію доказів, а також встановлення всіх осіб, причетних до вчинення вказаного злочину для притягнення їх до відповідальності.

У прокуратурі відзначили, що з 5 кг прекурсору можна виготовити близько 4,5-5 кг психотропної речовини – амфетамін.

Теми: Київнаркотики


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