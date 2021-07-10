В Киеве рядом со школой обнаружили наркопритон

В Дарницком районе Киева рядом со школой разоблачили наркопритон.

Источник: Киевская городская прокуратура

Дословно: "... В гаражном помещении на ул. Л. Руденко рядом со школой неизвестные организовали место для незаконного употребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.

По результатам обысков в наркопритоне изъято около 5 кг прекурсора - "фенилнитропропен", который был расфасован в 55 зип-пакетов и 5 емкостей с веществом прозрачного цвета, похожим на прекурсор, происхождение которого будет установлено экспертизой".

Детали: Функционирование наркопритона выявлено и прекращено под процессуальным руководством Дарницкой окружной прокуратуры города Киева (ч. 1 ст. 317 УК Украины). Разоблачение преступной деятельности проводилось прокурорами совместно со следователями Дарницкого УП ГУНП в г. Киеве.

Проводятся первоочередные, неотложные следственные действия, направленные на сбор и фиксацию доказательств, а также установление всех лиц, причастных к совершению указанного преступления для привлечения их к ответственности.

В прокуратуре отметили, что из 5 кг прекурсора можно изготовить около 4,5-5 кг психотропного вещества – амфетамин.