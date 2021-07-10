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Гендиректора "Регістру судноплавства" спіймали на хабарі

Субота, 10 липня 2021, 10:32
Гендиректора Регістру судноплавства спіймали на хабарі
фото: Офіс генпрокурора

Гендиректора "Регістру судноплавства України", яке належить до сфери управління Мінінфраструктури, затримано після отримання неправомірної вигоди.

Джерело: Офіс генпрокурора

 
фото Офісу генпрокурора

Дослівно: "За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора затримано генерального директора Державного підприємства "Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України", яке належить до сфери управління Міністерства інфраструктури України, та головного фахівця цього підприємства після отримання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, службовці вимагали від представника підприємства 2 тисяч доларів США за сприяння в складанні сертифікату і свідоцтва, які б дозволили підприємству здійснювати господарську діяльність".

Деталі: Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими ГУ Нацполіції за оперативного супроводу управління стратегічних розслідувань в Одеській області Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

Українська правда

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Теми: Офіс генпрокурорахабар
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