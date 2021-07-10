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Гендиректора "Регистра судоходства" поймали на взятке

Суббота, 10 июля 2021, 10:32
фото: Офис генпрокурора

Гендиректора "Регистра судоходства Украины", которое относится к сфере управления Мининфраструктуры, задержали после получения неправомерной выгоды.

Источник: Офис генпрокурора

 
фото Офиса генпрокурора

Дословно: "Под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора задержан генеральный директор Государственного предприятия "Классификационное общество Регистр судоходства Украины", которое относится к сфере управления Министерства инфраструктуры Украины, и главный специалист этого предприятия после получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

По данным следствия, служащие требовали от представителя предприятия 2 тысяч долларов США за содействие в составлении сертификата и свидетельства, которые бы позволили предприятию осуществлять хозяйственную деятельность".

Детали: Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями ГУ Нацполиции при оперативном сопровождения управления стратегических расследований в Одесской области Департамента стратегических расследований Нацполиции.

Украинская правда
Темы: Офис генпрокуроравзятка
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