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США подарують Молдові 500 тисяч доз вакцини Johnson&Johnson через COVAX

Субота, 10 липня 2021, 12:35

CША подарують Молдові через міжнародну платформу COVAX 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу Johnson&Johnson, для захисту якою достатньо однієї дози.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker, про це заявив посол США у Молдові Дерек Хоган.

Перша партія обсягом 150 тисяч доз має прибути у Кишинів наступного понеділка, 12 липня. 

"США залишаються надійним партнером Молдови у боротьбі з пандемією і порятунку життів", - зазначив дипломат.

Перед цим президентка Мая Санду розповіла, що Румунія пообіцяла подарувати країні ще понад 100 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNTech.

З 19 травня вакцинацію у Молдові відкрили для усіх охочих віком від 18 років, а в столиці та передмісті запустили переобладнані під пункти вакцинації автобус і тролейбус. 

В країні наразі використовуються вакцини AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, китайські Sinopharm та Sinovac і російська "Спутник V". 

Нагадаємо, на початку червня в Білому домі повідомили, що до літа 2022 року планують поділитися зі світом ще 500 млн доз вакцини від коронавірусу, з яких 200 млн будуть надані до кінця поточного року.

Теми: МолдоваСШАвакцинація


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