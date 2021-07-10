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США подарят Молдове 500 тысяч доз вакцины Johnson & Johnson через COVAX

Суббота, 10 июля 2021, 12:35

CША подарят Молдове через международную платформу COVAX 500 тысяч доз вакцины от коронавируса Johnson & Johnson, для защиты которой достаточно одной дозы.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker, об этом заявил посол США в Молдове Дерек Хоган.

Первая партия объемом 150 000 доз должна прибыть в Кишинев в понедельник, 12 июля.

"США остаются надежным партнером Молдовы в борьбе с пандемией и спасении жизней", - отметил дипломат.

Перед этим президент Мая Санду рассказала, что Румыния пообещала подарить стране еще более 100 тысяч доз вакцины Pfizer-BioNTech.

С 19 мая вакцинацию в Молдове открыли для всех желающих в возрасте от 18 лет, а в столице и пригороде запустили переоборудованные под пункты вакцинации автобус и троллейбус.

В стране сейчас используются вакцины AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, китайские Sinopharm и Sinovac и российская "Спутник V".

Напомним, в начале июня в Белом доме сообщили, что к лету 2022 планируют поделиться с миром еще 500 млн доз вакцины от коронавируса, из которых 200 млн будут предоставлены до конца поточного года.

Темы: МолдоваСШАвакцинация
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