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На Київщині чоловік вдарив поліцейського і розбив скло службового авто

Субота, 10 липня 2021, 12:59

У Фастові Київської області чоловік напав на працівників поліції та розбив скло службового авто, нападника затримали.

Джерело: поліція Київської області

Деталі: Подія трапилась під час документування працівниками групи реагування патрульної поліції Фастівщини правопорушення на залізниці.

Дослівно: "На Привокзальній площі міста Фастів, близько 3:00 години ночі, 34-річний місцевий житель напідпитку зненацька кинувся до працівників поліції, розбив скло службового авто та вдарив по обличчю одного з правоохоронців.

Нападник спробував втекти з місця події, але поліцейські його затримали".

"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України. Запобіжний захід обере суд".

Українська правда
Теми: поліціяКиївська область


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