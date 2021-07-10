На Київщині чоловік вдарив поліцейського і розбив скло службового авто

У Фастові Київської області чоловік напав на працівників поліції та розбив скло службового авто, нападника затримали.

Джерело: поліція Київської області

Деталі: Подія трапилась під час документування працівниками групи реагування патрульної поліції Фастівщини правопорушення на залізниці.

Дослівно: "На Привокзальній площі міста Фастів, близько 3:00 години ночі, 34-річний місцевий житель напідпитку зненацька кинувся до працівників поліції, розбив скло службового авто та вдарив по обличчю одного з правоохоронців.

Нападник спробував втекти з місця події, але поліцейські його затримали".

"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України. Запобіжний захід обере суд".