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На Киевщине мужчина ударил полицейского и разбил стекло служебного авто

Суббота, 10 июля 2021, 12:59

В Фастове Киевской области мужчина напал на сотрудников полиции и разбил стекло служебного авто, нападавшего задержали.

Источник: полиция Киевской области

Детали: Событие произошло во время документирования работниками группы реагирования патрульной полиции Фастовского района правонарушения на железной дороге.

Дословно: "На Привокзальной площади города Фастов, около 3:00 часов ночи, 34-летний местный житель в нетрезвом состоянии неожиданно бросился на работников полиции, разбил стекло служебного авто и ударил по лицу одного из правоохранителей.

Нападавший попытался скрыться с места происшествия, но полицейские его задержали".

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины. Меру пресечения изберет суд".

Украинская правда
Темы: полицияКиевская область
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