Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Киевщине мужчина ударил полицейского и разбил стекло служебного авто

Суббота, 10 июля 2021, 12:59
На Киевщине мужчина ударил полицейского и разбил стекло служебного авто

В Фастове Киевской области мужчина напал на сотрудников полиции и разбил стекло служебного авто, нападавшего задержали.

Источник: полиция Киевской области

Детали: Событие произошло во время документирования работниками группы реагирования патрульной полиции Фастовского района правонарушения на железной дороге.

Дословно: "На Привокзальной площади города Фастов, около 3:00 часов ночи, 34-летний местный житель в нетрезвом состоянии неожиданно бросился на работников полиции, разбил стекло служебного авто и ударил по лицу одного из правоохранителей.

Нападавший попытался скрыться с места происшествия, но полицейские его задержали".

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины. Меру пресечения изберет суд".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: полицияКиевская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
полиция
В полицию Киевщины подали более 6 тысяч заявлений о розыске уклонистов
За время войны на Киевщине погибло 1376 человек, пропавших без вести 317 - Небытов
В Одесской области из-за отравления алкоголем 4 человека погибли, 7 в больнице
Последние новости
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
Все новости...
Реклама: