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У Польщі почастішали випадки неявки на другу дозу щеплення від COVID

Субота, 10 липня 2021, 13:21
У Польщі почастішали випадки неявки на другу дозу щеплення від COVID

У Польщі почастішали випадки, коли люди у вказану дату не приходять отримати свою другу дозу вакцини від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

З початку червня відомо про понад 44 тисячі таких випадків. 

У МОЗ закликають не ігнорувати другу дозу вакцини, наголошуючи, що саме вона гарантує максимальний захист.

"Якщо подивитись на кількість випадків зараження серед щеплених людей - таких 90 тисяч, то лише у 8% це люди, які щеплені обома дозами і від отримання другої дози минуло більше 14 днів… Одна доза не захищає", - зазначив міністр охорони здоров’я Адам Недзельський.

За останніми даними, у Польщі завершили курс вакцинації від коронавірусу понад 15 мільйонів людей, що становить більше третини населення країни. Отримали першу дозу та чекають на другу - понад 17 млн осіб.

Раніше про схожу проблему повідомляли у Німеччині.

"Українська правда" в Threads

Теми: Польщавакцинація
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