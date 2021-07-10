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В Польше участились случаи неявки на вторую дозу прививки от COVID

Суббота, 10 июля 2021, 13:21
В Польше участились случаи неявки на вторую дозу прививки от COVID

В Польше участились случаи, когда люди в указанную дату не приходят получить свою вторую дозу вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

С начала июня известно о более 44 000 таких случаев.

В Минздраве призывают не игнорировать вторую дозу вакцины, подчеркивая, что именно она гарантирует максимальную защиту.

"Если посмотреть на количество случаев заражения среди привитых людей - таких 90 000, то только в 8% случаев это люди, получившие прививку обеими дозами и когда с момента получения второй дозы прошло более 14 дней ... Одна доза не защищает", - отметил министр здравоохранения Адам Недзельский.

По последним данным, в Польше завершили курс вакцинации от коронавируса более 15 млн человек, что составляет более трети населения страны. Получили первую дозу и ждут вторую - более 17 млн ​​человек.

Ранее о похожей проблеме сообщали в Германии.

Темы: Польшавакцинация
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