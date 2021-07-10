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У Франції штам "Дельта" складає вже більше половини заражень

Субота, 10 липня 2021, 14:05
У Франції штам Дельта складає вже більше половини заражень

У Франції частка штаму коронавірусу "Дельта", вперше виявленого в Індії, перевищила 50% серед усіх заражень, як і очікували раніше в органах охорони здоров’я.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV, такі дані оприлюднило Агенство громадського здоров’я Франції 9 липня.

Згідно з даними, мутація L452R стала домінуючою і досягла 51,7% серед проаналізованих позитивних зразків. 

Фахівці вважають, що поступово штам витіснить інші - так, як це вже сталося у Британії. 

Штам поки нерівномірно присутній у різних регіонах. Так, у департаменті Сомми або Високих Альп він складає понад 83% з досліджених зразків, у департаменті Верхня Корсика - взагалі 100%. 

У той же час, в деяких департаментах у центрі та на південному заході мутацію зафіксували у 8% зразків і менше. 

Раніше міністр охорони здоров’я Франції заявив, що приріст заражень коронавірусом в країні більше не знижується і є ризик нової хвилі епідемії вже з кінця липня.

Нагадаємо, в Німеччині штам "Дельта" досягнув 60% серед усіх заражень. Оскільки йдеться про дані двотижневої давності, в Інституті Роберта Коха припускають, що на цей час "Дельта" складає вже дві третини всіх заражень коронавірусом в країні.

"Українська правда" у Threads

Теми: Франціякоронавірус
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