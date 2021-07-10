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Во Франции штамм "Дельта" составляет уже более половины заражений

Суббота, 10 июля 2021, 14:05
Во Франции штамм Дельта составляет уже более половины заражений

Во Франции доля штамма коронавируса "Дельта", впервые обнаруженного в Индии, превысила 50% всех заражений, как и ожидали ранее в органах здравоохранения.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV, такие данные обнародовало Агентство общественного здоровья Франции 9 июля.

Согласно данным, мутация L452R стала доминирующей и достигла 51,7% среди проанализированных положительных образцов.

Специалисты считают, что постепенно штамм вытеснит другие - так, как это уже произошло в Британии.

Штамм пока неравномерно присутствует в различных регионах. Так, в департаменте Соммы или Высоких Альп он составляет более 83% из исследованных образцов, в департаменте Верхняя Корсика - 100%.

В то же время, в некоторых департаментах в центре и на юго-западе страны мутацию зафиксировали в 8% образцов и меньше.

Ранее министр здравоохранения Франции заявлял, що прирост числа заражений больше не замедляется и есть риск новой волны эпидемии уже с конца июля.

Напомним, в Германии штамм "Дельта" достиг 60% всех заражений. Поскольку речь идет о данных двухнедельной давности, в Институте Роберта Коха предполагают, что в настоящее время "Дельта" составляет уже две трети всех заражений.

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Темы: Франциякоронавирус
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