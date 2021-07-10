Київський фунікулер зачиняють на ремонт

Із 12 липня до 20 серпня київський фунікулер зачинять на плановий щорічний ремонт.

Джерело: КМДА з посиланням на КП "Київпастранс"

Деталі: У КМДА нагадали, що технічний огляд та ремонтні роботи проводяться щороку у той самий період.

Після всіх робіт будуть проведені статичні та динамічні випробування обладнання під навантаженням.

Довідка: Київський фунікулер – фунікулерна система, що з’єднує історичне Верхнє місто та Поділ у Києві. Лінія складається з двох станцій.

Відкриття фунікулера відбулося 7 травня 1906 року. Спочатку він називався Михайлівським механічним підйомом і з’єднував верхню терасу Володимирської гірки та вулицю Боричів Тік. У 1928 році фунікулер було реконструйовано, лінію продовжено ще на 38 метрів до вулиці Петра Сагайдачного.