Киевский фуникулер закрывают на ремонт

С 12 июля до 20 августа киевский фуникулер закроют на плановый ежегодный ремонт.

Источник: КГГА со ссылкой на КП "Киевпастранс"

Детали: В КГГА напомнили, что технический осмотр и ремонтные работы проводятся ежегодно в тот же период.

После всех работ будут проведены статические и динамические испытания оборудования под нагрузкой.

Справка: Киевский фуникулер – фуникулерная система, соединяющая исторический Верхний город и Подол в Киеве. Линия состоит из двух станций.

Открытие фуникулера состоялось 7 мая 1906 года. Сначала он назывался Михайловским механическим подъемом и соединял верхнюю террасу Владимирской горки и улицу Боричев Ток. В 1928 году фуникулер был реконструирован, линия продлена еще на 38 метров до улицы Петра Сагайдачного.