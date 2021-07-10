За три роки удвічі побільшало готових повідомити про спробу отримання хабаря

За три роки відсоток українців, готових повідомити правоохоронні чи антикорупційні органи про спробу отримання хабаря, зріс із 20 до 42%.

Джерело: опитування, проведене Програмою USAID "Нове правосуддя" у лютому-березні 2021 року

Дослівно: "Найважливішою позитивною тенденцією, виявленою в результаті проведення опитувань у 2021 році, є загальне зниження рівня терпимості до корупції та зростання готовності боротися з цим явищем.

42% населення зазначили, що вони б повідомили правоохоронні органи чи антикорупційні органи про спробу отримання хабаря із метою ухвалення необхідного судового рішення. Цей показник становив лише 20% у 2018 році".

Деталі: При цьому 64% населення переконані в тому, що підкуп є звичайною практикою в українських судах, і лише 8% переконані в тому, що судді завжди ухвалюють законні та справедливі рішення.

14% населення повідомили про те, що в них був досвід участі у судових провадженнях щонайменше одного разу впродовж останніх 24 місяців. Їхнє сприйняття судів є більш позитивним, ніж населення в цілому.

Так, 62% користувачів судових послуг визнали, що вони не отримували вимоги щодо хабарів, неофіційних платежів чи подарунків під час їхнього досвіду взаємодії із судами, та 46% визнали, що судді ухвалювали законні та справедливі рішення. 35% респондентів із досвідом взаємодії із судами повідомили про те, що вони довіряють тим судам, у яких брали участь у судових провадженнях.

Повідомляється також, що рівень обізнаності широкої громадськості про судову реформу є дуже низьким, оскільки лише 9% респондентів зазначили, що в них є глибокі або принаймні базові знання про цю реформу. У 2018 році цей показник був на рівні 16%.

Довідка: Опитування проводилося з лютого по березень 2021 року по всій Україні, за винятком окупованої АР Крим та непідконтрольних урядові районів Донецької і Луганської областей. До опитування населення було залучено понад 2000 респондентів.