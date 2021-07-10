За три года стало вдвое больше готовых сообщить о попытке получения взятки

За три года процент украинцев, готовых сообщить в правоохранительные или антикоррупционные органы о попытке получения взятки, вырос с 20 до 42%.

Источник: опрос, проведенный Программой USAID "Новое правосудия" в феврале-марте 2021 года

Дословно: "Важнейшей положительной тенденцией, выявленной в результате проведения опросов в 2021 году, является общее снижение уровня терпимости к коррупции и роста готовности бороться с этим явлением.

42% населения отметили, что они бы сообщили в правоохранительные органы или антикоррупционные органы о попытке получения взятки с целью принятия необходимого судебного решения. Этот показатель составлял лишь 20% в 2018 году".

Детали: При этом 64% населения убеждены в том, что подкуп является обычной практикой в ​​украинских судах, и лишь 8% убеждены в том, что судьи всегда принимают законные и справедливые решения.

14% населения сообщили о том, что у них был опыт участия в судебных процессах по меньшей мере один раз в течение последних 24 месяцев. Их восприятие судов более положительно, чем у населения в целом.

Так, 62% пользователей судебных услуг признали, что они не получали требования о взятках, неофициальных платежей или подарков во время их опыта взаимодействия с судами, и 46% признали, что судьи принимали законные и справедливые решения. 35% респондентов с опытом взаимодействия с судами сообщили о том, что они доверяют тем судам, в которых принимали участие в судебных процессах.

Сообщается также, что уровень осведомленности широкой общественности о судебной реформе является очень низким, поскольку лишь 9% респондентов отметили, что у них есть глубокие или по крайней мере базовые знания об этой реформе. В 2018 году этот показатель был на уровне 16%.

Справка: Опрос проводился с февраля по март 2021 года по всей Украине, за исключением оккупированной АР Крым и неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. К опросу населения было привлечено более 2000 респондентов.