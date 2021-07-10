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У ЄС хочуть створити окремий орган для боротьби з відмиванням грошей - ЗМІ

Субота, 10 липня 2021, 15:27
У ЄС хочуть створити окремий орган для боротьби з відмиванням грошей - ЗМІ

Єврокомісія планує ініціювати створення нового наглядового органу, що займатиметься боротьбою з відмиванням коштів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє агентство DPA, посилаючись на проєкти документів, що потрапили у розпорядження журналістів.

Новий орган планують назвати Агентством для боротьби з відмиванням коштів. Воно координуватиме роботу наглядових органів окремих країн та буде надавати їм підтримку. На додачу, орган зможе застосовувати санкції у разі порушення законодавства ЄС. 

Очікується, що Єврокомісія представить свої плани через півтора тижні. Після того свою точку зору висловлять країни-члени і Європарламент. 

У Європейському суді аудиторів вважають, що щорічно в економіку Євросоюзу потрапляють мільярди євро коштів, отриманих від злочинних транзакцій, а незаконне походження грошей при цьому вдається приховувати. 

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Теми: ЄС
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