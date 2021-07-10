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В ЕС хотят создать отдельный орган для борьбы с отмыванием денег - СМИ

Суббота, 10 июля 2021, 15:27

Еврокомиссия планирует инициировать создание нового надзорного органа, который будет заниматься борьбой с отмыванием денег.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на проекты документов, попавших в распоряжение журналистов.

Новый орган планируют назвать Агентством по борьбе с отмыванием средств. Оно будет координировать работу надзорных органов отдельных стран и будет оказывать им поддержку. В дополнение, орган сможет применять санкции в случае нарушения законодательства ЕС.

Ожидается, что Еврокомиссия представит свои планы через полторы недели. После того свою точку зрения выскажут страны-члены и Европарламент.

В Европейском суде аудиторов считают, что ежегодно в экономику Евросоюза попадают миллиарды евро средств, полученных от преступных транзакций, а незаконное происхождение денег при этом удается скрывать.

Темы: ЕС
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