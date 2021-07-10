Погода: в Україні буде спека

Найближчої доби на території України буде сухо і спекотно.

Джерело: Укргідрометцентр, синоптикиня Наталка Діденко, ДСНС

Деталі: Через високу температуру 10-12 липня у західних, північних, Вінницькій, Полтавській та Харківській областях склався надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Спека із температурою повітря +29+33 градуси поєднуватиметься із сухим повітрям. А в Дніпропетровській області підвищиться до +34.

Вночі температура знизиться до +16+18 градусів на півночі та в центрі. У Карпатах і на Одещині вночі буде +19+21.

Опадів в Україні завдяки антициклону не буде, лише у неділю на крайньому заході близькість атмосферного фронту зумовить короткочасні локальні грозові дощі.

Пізно ввечері 10-го липня та вдень 11-го липня дощі з грозами місцями пройдуть також у південній частині України.

У Києві субота та неділя передбачаються сухими та спекотними. Температура повітря протягом дня становитиме +30+32 градуси. Вночі - +18+20. По області - вночі +15+20, вдень +29+34. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Найближчий дощ у столиці можливий на Петра й Павла, 12-го липня.

Орієнтовно, спекотна погода ще триватиме весь наступний тиждень. Послаблення спеки можливе з 18-19 липня, поширюватиметься свіжість спочатку із західних областей України. Проте на сході гаряча погода триватиме й далі.