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Погода: в Украине будет жара

Суббота, 10 июля 2021, 16:22

В ближайшие сутки на территории Украины будет сухо и жарко.

Источник: Укргидрометцентр, синоптик Наталья Диденко, ГСЧС

Детали: Из-за высокой температуры 10-12 июля в западных, северных, Винницкой, Полтавской и Харьковской областях сложился чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Жара с температурой воздуха + 29 + 33 градуса будет сочетаться с сухим воздухом. А в Днепропетровской области температура повысится до + 34.

Ночью температура снизится до + 16 + 18 градусов на севере и в центре. В Карпатах и ​​в Одесской области ночью будет + 19 + 21.

Осадков в Украине благодаря антициклону не будет, только в воскресенье на крайнем западе близость атмосферного фронта приведет к кратковременным локальным грозам.

Поздно вечером 10 июля и днем ​​11 июля дожди с грозами местами пройдут также в южной части Украины.

В Киеве суббота и воскресенье прогнозируются сухими и жаркими. Температура воздуха в течение дня составит + 30 + 32 градуса. Ночью + 18 + 20. По области - ночью + 15 + 20, днем ​​+ 29 + 34. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Ближайший дождь в столице возможен на Петра и Павла, 12 июля.

Ориентировочно, жаркая погода еще продлится всю следующую неделю. Ослабление жары возможно с 18-19 июля, будет распространяться свежесть сначала с западных областей Украины. Однако на востоке жаркая погода будет продолжаться.

Украинская правда
Темы: погода
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